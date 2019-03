Corto Circuito Isterico è il nuovo videoclip degli Ashi: nu rock e ironia dal cuore della capitale.

Direttamente dal cuore della capitale arriva la nuova bomba degli Ashi: fuori su youtube il videoclip della title track del loro nuovo album, Corto Circuito Isterico! Un mix visivo e sonoro di ironia pungente, pensiero controcorrente e paranoie tipiche della nostra modernità, impreziosito da un omaggio stilistico alla mitica Bohemian Rhapsody dei Queen. Corto Circuito Isterico la trovate anche su Spotify, su iTunes e sui migliori portali digitali internazionali!

Gli Ashi, romani doc, in questi giorni conquistano la vittoria per l’accesso alle semifinali del contest Rock On Parade organizzato da Radio Rock in collaborazione con L’Urlo - Libera Associazione di Liberi Musicisti. Il loro è un nu rock tutto cantato in italiano che affonda le radici all’interno del panorama rock/metal internazionale, sempre e comunque però in corto circuito con gli standard del genere.

L’ultimo album, definito da Manuele Foti de Il Megafono come “un utile schiaffo rock contro il soffocamento social che viviamo ogni giorno”, è una dedica appassionata agli ascoltatori a tutto tondo che hanno voglia di scoprire, di sperimentare e di uscire dal tunnel claustrofobico che il mondo esterno definisce e impone. Il Corto Circuito Isterico di cui parlano gli Ashi è infatti quello provocato da una società moderna: sempre più veloce, frenetica, caotica, e fuori dalle logiche e dai ritmi di uno stile di vita “naturale”.

Pubblicata il 28/03/2019