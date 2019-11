CortiSonanti, festival internazionale del cortometraggio di Napoli dal 13 al 16 novembre

CortiSonanti

INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL

X edizione – 13/16 Novembre 2019 – Napoli

CortiSonanti – Festival internazionale del cortometraggio di Napoli compie dieci anni e diventa itinerante. La decima edizione della rassegna cinematografica organizzata dall’associazione culturale AlchemicartS e dalla Cooperativa TCC teatro con la collaborazione di Step One Productions, il supporto di London Store e il patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania si terrà dal 13 al 16 novembre in vari luoghi della città partenopea. Saranno ben sei le sedi che ospiteranno le proiezioni e gli incontri: il Cinema Metropolitan, l’Institut Français Napoli, Museum Shop&Bar, Amico Bio Mergellina, Un Sorriso Integrale e Palazzo Fondi dove avrà luogo la serata conclusiva con la premiazione dei vincitori, condotta da Laura Pagliara. Luoghi diversi che in alcuni casi apriranno per la prima volta le loro porte al cinema e ai nuovi linguaggi audiovisivi, accogliendo cortometraggi provenienti da varie parti del mondo.

In quattro giorni passeranno in rassegna 58 opere selezionate tra le oltre 1300 iscritte alle varie sezioni del festival, provenienti da 70 paesi. Tra gli eventi in programma, anche la presentazione della web series “Coffee Time” diretta da Sara Borrelli, con proiezione del primo episodio e breve speech, con la partecipazione della blogger Valeria Angione, la proiezione del documentario “M(o)ai + plastica” di Diario Catania e la consegna del premio “Non TAcerò Social Fest” in memoria di don Peppe Diana.

Numerosi anche gli ospiti attesi quest’anno: Cristina Donadio (protagonista di “La Scelta” per la regista di Giuseppe Alessio Nuzzo), l’attore francese Arnaud Préchac, Mario Porfito (regista e sceneggiatore di “Weekend”), Walton Zed, Maria Bolignano, lo scrittore Pino Imperatore, il danzatore e coreografo Giuseppe Picone, la regista e coreografa Anna Cuocolo. E ancora, le attrici Serena Lauro e Marina Cavaliere protagoniste del corto “La gita” di Salvatore Allocca, gli attori Francesco Mucci, Ivan Castiglione, il cantautore Giacomo Rossetti col suo ultimo videoclip “Piccola Foglia di Vento”, la sceneggiatrice Iole Masucci, i produttori Eduardo Angeloni e Paolo Nicolosi.

Animazione, documentari, videoclip musicali, sport, corti italiani e corti internazionali sono le 6 categorie del concorso ufficiale a cui si aggiungono i titoli che partecipano al Social Short web - contest online promosso da Tugheder Marketing – e La cittadella del corto, vetrina dedicata agli istituti scolastici campani, che quest’anno presenta 10 titoli finalisti.

Evento speciale che celebra il decennale del festival è la sezione anniversario che presenta 7 lavori: “Ciruzziello” di Ciro D’Aniello con Isa Danieli ed Eduardo Ricciardelli; “L’Affitto” di Antonio Miorin con Luisa Ranieri e Yuliya Mayarchuk; “Weekend” di Mario Porfito con Patrizio Rispo e Francesco Paolantoni; “Tulipe” di Andrea Di Cicco con Cristina Donadio e Fabio Massenzi; “Cafèsigaret” di Agostino Devastato con Pasquale Russo e Agostino Chiummariello; “Nina” di Sabina Pariante con Giuseppe Zeno e Stefano Fresi; “La musica è finita” di Vincenzo Pirozzi con Anna Capasso, Miriam Candurro e Ivan Castiglione.

A contendersi la vittoria come miglior cortometraggio internazionale saranno i francesi “Mazeppa” di Jonathan Lago e “Burqua City” di Fabrice Braq, l’iraniano “Delay” di Ali Asgari, lo spagnolo “Minor Key” di Ivan Sainz Pardo e “Lucy” di Roberto Gutierrez, una coproduzione Venezuela-Bolivia.

Tra i titoli selezionati quest’anno da segnalare “Insane Love” il film breve di Eitan Pitigliani che mette insieme cinema e danza, “Twelve minutes of rain” di Fabio Teriaca con Sergio Cammariere, “Sulla soglia” di Riccardo Festa con Giulio Scarpati e Rosanna Gentili, lo statunitense “Will the machine” di Kent Lamm, il documentario egiziano “Whale totem” di Simone Piccoli, “Modern football” dello spagnolo Diego Vivanco, il videoclip delle Ebbanesis “Pe’ mme” per la regia di Pasquale Luigi Carillo, “Il mondiale in piazza” di Vito Palmieri, “Le Avventure mr Food e mrs Wine” di Antonio Silvestre con Christiane Filangieri e Alessandro Tersigni, “The mother of all flowers” di Merve Caydere Dobai (Turchia) e “Irony” di Radhevya Jatheva (Australia).

Tutte gli eventi in programma sono ad ingresso gratuito.

IL PROGRAMMA DI CORTISONANTI 2019

Giovedì 7 novembre ore 18 Aperitivo di presentazione di CortiSonanti 2019 presso il Santa Chiara Boutique Hotel (via Via Benedetto Croce, 23): durante l’incontro è prevista anche una degustazione di vini delle cantine Lenza e Giovanni Molettieri, a cura dell’associazione italiana sommelier sez. Napoli.

Mercoledì 13 Novembre

Dalle 10 alle 13 - Cinema Metropolitan (Via Chiaia, 149)

Proiezione delle categorie: animazione, sport video, Social Short Web

Intervento dell’illustratore e graphic designer Walton Zed

Dalle 19 alle 22 - Museum Shop&Bar (Largo Corpo di Napoli, 3)

Proiezione delle categorie: animazione, sport video, Social Short Web

Giovedì 14 Novembre

Dalle 10 alle 13 - Cinema Metropolitan (Via Chiaia, 149)

Proiezione delle categorie: videoclip, document ari

Intervento dell’attore e regista Francesco Mucci

Dalle 19 alle 22 - Museum Shop&Bar (Largo Corpo di Napoli, 3)

Proiezione delle categorie: videoclip, document ari

Venerdì 15 Novembre

Dalle ore 10 alle 17 - Institut Français Napoli (via Crispi, 86)

Proiezione dei lavori finalisti del concorso La cittadella del corto

Proiezione M(o)AI + PLASTICA, documentario di Diario Catania

Incontro con Pino Imperatore, scrittore

Dalle 19 alle 22 - Amico Bio Mergellina (via Mergelina,2)

Dalle 19 alle 22 – Un Sorriso Integrale Amico Bio (vico S.Pietro A Maiella 6)

Proiezione delle categorie: anniversario, corti italiani.

Sabato 16 Novembre 2019

Palazzo Fondi (via Medina, 24)

Dalle 12 alle 13 proiezione dei corti internazionali

Dalle 15 alle 18 proiezioni dei corti italiani e della sezione anniversario

Dalle ore 19 inizio cerimonia di premiazione

Presentazione della web Series “Coffee Time” diretta da Sara Borrelli

con la partecipazione straordinaria della blogger Valeria Angione

Proiezione de “La Scelta” di Giuseppe Alessio Nuzzo con Cristina Donadio

Premiazioni dei Vincitori:

Miglior regia, sceneggiatura, fotografia, video sport, animazione, videoclip musicale, documentario, cortometraggio internazionale e cortometraggio italiano.

Vincitore Premio Non Tacerò Social Fest, a cura dello scrittore Antonio Trillicoso.

Vincitore Social Short Web.

Vincitore Sezione Anniversario.

Dalle ore 20 AperiCorto – music selection a cura di Roberto Biccari

PER INFO: www.cortisonanti.it – tel. 081 3652912 - 335 220186.

Pubblicata il 06/11/2019