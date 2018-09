“CORDE & VOCI D’AUTORE” – premio e rassegna di cantautori-chitarristi

Domenica 30 settembre 2018

Dopo la prima edizione del 2017, Domenica 30 Settembre dalle 10.00 alle 18.00 un’eccellente selezione di artisti riproporrà all’industria musicale italiana la figura del cantautore chitarrista. La manifestazione avrà la duplice veste di premio cantautorale e di rassegna. Dalle ore 10 alle 13.30 si svolgerà una competizione tra sei artisti emergenti che hanno all’attivo album, premi vinti ed una fitta attività concertistica: Carlo Valente, Chiara Effe, Manuela Pellegatta, Stefano Marelli, Chiara Ragnini e Veronica Marchi. Una giuria composta da giornalisti musicali e addetti ai lavori dell’industria musicale metterà in palio una chitarra acustica Taylor, partner della manifestazione.

Gli artisti si esibiranno in concerto presso il palco Live Stage 2 dell’Acoustic Guitar Village, all’interno di Cremona Musica International Exhibitions and Festival, la più importante fiera di strumenti musicali di alto artigianato d’Europa, rendendo ancora più ricca la proposta dei vari eventi a corollario dell’esposizione dei costruttori di strumenti, liutai e brand della musica internazionale.

Dopo la premiazione e un’esibizione fuori concorso di due altri artisti del panorama cantautorale italiano, Teresa Plantamura e Lorenzo Marianelli, nel primo pomeriggio inizierà la rassegna che ospiterà il giovane e popolare Mirkoeilcane reduce dai successi di Musicultura e di Sanremo, Andrea Tarquini, cantautore chitarrista due volte finalista alle Targhe Tenco, Luigi “Grechi” De Gregori fratello del più noto Francesco e storico esponente della canzone d’autore proveniente dal Folkstudio di Roma e infine, Andrea Rivera stimato autore, cantautore ed umorista la cui presenza renderà ancor più varia la proposta artistica di quest’anno.

Questa la line-up che l’Acoustic Guitar Village propone per questo unico evento che ha lo scopo di rilanciare una tradizione artistica come quella del cantautore chitarrista, che solo in Italia pare aver perso lo smalto che invece mantiene in gran parte del mondo. Una tradizione grazie alla quale si sono scritte grandissime pagine di musica. All’interno di una manifestazione tipicamente fieristica e didattica, Corde & Voci d’Autore sarà il test con il quale gli strumenti saranno sottoposti alla prova della canzone d’autore e dei contenuti.

La giornata inoltre celebrerà e ricorderà i 10 anni dalla scomparsa del compianto cantautore-chitarrista Stefano Rosso, a cui l’Acoustic Guitar Village e i suoi organizzatori sono particolarmente legati.

Il premio e la rassegna “CORDE & VOCI D’AUTORE” 2018 sono alla seconda edizione con sede a Cremona all’interno dell’Acoustic Guitar Village. L’obiettivo è sempre quello di coniugare musica suonata ed acustica con la migliore canzone d’autore sul panorama nazionale. La scorsa edizione ha visto la presenza di grandi artisti e mattatori della canzone d’autore, tra i tanti nomi: Max Manfredi, Federico Sirianni, Claudio Sanfilippo, Liana Marino, Andrea Labanca e molti altri.

