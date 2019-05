Cor Veleno, Antibemusic ristampa Heavy Metal in doppio vinile

Dopo la ristampa di Bomboclat, il primo cd di Primo e Squarta, Antibemusic pubblica in vinile anche il secondo lavoro di studio dei Cor Veleno Haevy Metal.

Il disco pubblicato per la prima volta il 6 febbraio 2004, sarà disponibile dal 29 maggio in formato doppio vinile 180 grammi.

Heavy Metal sancì il seguito del primo disco Rock’n’Roll, consacrando la formazione romana nella scena Hip-Hop nazionale. Haevy Metal si distinse per i contenuti ulteriormente estremizzati rispetto al precedente capitolo, dove Primo, Grandi Numeri e Squarta, si presentano più consapevoli e carichi che mai.

Una vera e propria presa di coscienza sociale, con ricerche melodiche negli incisi e formule musicali aggressive che si sposano perfettamente al linguaggio rap di cui si avvalgono. Il suono, minimale e grezzo, più maleducato; gli arrangiamenti curati in forma maniacale; un film di suoni che arrivano in blocco, disturbano, ma subito dopo tengono incollati alle casse per sapere come si concluderà la storia.

Spiccano immediatamente brani come “Un mestiere qualunque”, una storia che si può vedere attraverso le immagini e le atmosfere del testo; “Bonsai”, con un tema d’amore cattivo in chiave reggae dance hall molto spinta; “Kamikaze”, dove il tema è affrontato attraverso una chiave politica e al tempo stesso intima; “Fenomeni”, in cui le carriere lampo degli artisti da reality show a volte iniziano e finiscono nei titoli di coda dei loro spettacoli; e poi pezzi come “Le guardie, i pompieri e l’ambulanza”, “Sì”, “Il trattamento” (questi ultimi due con la presenza di Yoshi AKA Tormento) che riportano prepotentemente e fedelmente alle atmosfere del live dei Cor Veleno in tutta la loro essenza e fisicità, essendo la dimensione migliore in cui questi animali da palco trovano il loro habitat naturale. Heavy Metal è stato prodotto da Squarta & Piotta.

GUARDA “UN MESTIERE QUALUNQUE”

Pubblicata il 20/05/2019