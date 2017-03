Contatto Diretto, parte il contest dedicato alle band emergenti

24 band, un palco e 10 appuntamenti di musica dal vivo. Questo il programma di Contatto Diretto, il nuovo contest dedicato esclusivamente alle band emergenti di tutti i generi musicale e provenienti da qualunque parte d’Italia dal rock al rap, dal pop all’elettronica.

Nei mesi di maggio e luglio 2017, come in un torneo, gli aspiranti artisti dovranno superare diverse fasi per poter arrivare alla finale, tutto dal vivo, tutto in diretta davanti a un vero pubblico e davanti a una giuria di professionisti accuratamente selezionati. Contatto Diretto, in controtendenza con le suggestioni televisive che vanno per la maggiore, vuole riportare la musica e la sana competizione sul palco del locale e lontana da riflettori e lustrini. Un Contatto Diretto con la gente e con gli addetti ai lavori, che ogni giorno hanno a che fare con la musica attraverso tutti i numerosi passaggi della filiera: dai giornalisti ai fonici, dai discografici ai promoter e così via. Una giuria composta di grandi nomi italiani e internazionali valuterà le band e con il pubblico decreterà i vincitori di ogni girone fino al vincitore della fase finale a eliminazione diretta. Tutto il contest avrà luogo presso il Lian Club di Roma, prestigioso palco sulle rive del fiume Tevere, dove le band o i solisti si esibiranno davanti ad un pubblico selezionato, veramente appassionato di musica.

La band vincitrice si aggiudicherà:

1) La registrazione in uno studio professionale di un EP composto dai 4 brani presentati (Lrs Factory)

2) La registrazione di un videoclip di alta qualità (Canon Cinema Eos School)

3) La distribuzione e promozione dell’EP (Believe Distribution Service)

L’iscrizione alla manifestazione è completamente gratuita. Tutte le informazioni dettagliate per partecipare al contest, sono sul sito ufficiale www.contattodiretto.net. Contatto Diretto è una produzione di Lian Club Srls.

Pubblicata il 31/03/2017