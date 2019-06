“Connetti il Mondo a te” – Il secondo singolo di Davide Celiento

Dopo aver fatto parlare di sé qualche settimana fa con il singolo “SOS Laura” in cui raccontava la sua esperienza breve ma intensa ad un noto talent nazionale, torna Davide Celiento con “Connetti il Mondo a te”, secondo brano ad anticipare il nuovo disco in uscita il prossimo 5 luglio per Native Division Records.

Il talento di Celiento è folgorante e dove la sua voce potente e sicura incontra la sensibilità e la creatività dell’artista, nasce un brano dalle sfaccettature molteplici in cui lo scenario visivo ed il sound easy listening fanno da contrappeso ideale ai contenuti densi e profondi del cantautore di origini napoletane che vive a Barcellona. Infatti Celiento è un ennesimo rappresentante di quella fuga di cervelli tutta italica, dove il valore non solo viene frainteso ma addirittura osteggiato in casa propria per trovare degno riconoscimento solo altrove. Per questo da anni vive in Spagna dove ha nel corso degli anni costruito una carriera solida ed un largo successo come cantante lirico. Ma a Davide Celiento la lirica non basta ed in Low Budget, il titolo del disco in uscita a luglio, ha raccontato una vita da artista ed il suo viaggio in giro per il mondo, tra trasferimenti di migliaia di chilometri, luoghi da sogno ed arene gremite, per tornare a riflettere sulla propria condizione di artista facente parte di una generazione “in piedi sul burrone” che “ha perso tutti i treni”, come canta in “Connetti il Mondo a te”, mentre nel video attraversa proprio una spiaggia da sogno. Questo è il paradosso dei nostri tempi, tra selfie e social network, cartoline dall’apparenza meravigliosa e allo stesso tempo proiezione della totale mancanza di sostanza e solitudine.

Ecco il link al nuovo video di Davide Celiento

Pubblicata il 20/06/2019