Confused Eyes: psichedelia e blues per l’esordio dei The Next Stop

È online Confused Eyes, primo singolo accompagnato da un lyric video sognante e lisergico e brano d’esordio dei giovanissimi The Next Stop.

La band originaria di Napoli e formata da musicisti giovanissimi eppure già appassionati ed ispirati, alla ricerca di un sound che affonda le radici nella memoria degli anni ’70, ha rilasciato online il suo primo pezzo attraverso l’etichetta discografica Native Division Records, costola della più famosa Volcano Records.

Psichedelia farcita di lirismo blues e tinte intime per una classic rock song che odora di vintage per i The Next Stop, tutta da scoprire. Se queste sono le premesse, non resta che aspettare i nuovi passi di una band giovanissima che promette di far parlare di sé in futuro.

Link al video:

https://www.youtube.com/watch?v=uCt4vHOuxyI&feature=youtu.be

Per maggiori informazioni



www.volcanopromotion.com/nativedivision

www.facebook.com/NativeDivisionRecords

https://www.facebook.com/The-Next-Stop-407092946125597/

Pubblicata il 25/09/2017