Confess: pre-ordini dell’edizione limitata aperti; nuovo singolo online

Street Symphonies Records & Burning Minds Music Group sono lieti di annunciare l’apertura dei pre-ordini di “Burn ‘em All”, il nuovo atteso studio album dei rocker svedesi Confess. L’album sarà disponibile in due differenti formati: Edizione CD Standard, ed Edizione CD Limitata Personalizzata. Quest’ultima è composta da uno slipcase esterno con logo e firme dei componenti della band in rilievo, accompagnato da una card con nome dell’acquirente scritto a mano, numero stampato della copia e firma del label manager di Street Symphonies Records, Stefano Gottardi, a certificazione dell’originalità e dell’esclusività del prodotto. Questa edizione speciale è disponile in una limitatissima quantità di 30 copie, ed è dedicata a tutti i grandi collezionisti del genere.

CONFESS - “BURN ‘EM ALL” / PRE-ORDINI:

- Edizione CD standard: http://www.burningmindsgroup.com/shop/116

- Edizione Limitata Personalizzata (Solo 30 copie disponibili!): http://www.burningmindsgroup.com/shop/117

-Digitale: https://www.amazon.com/Burn-em-All-Explicit-Confess/dp/B084KRWJ7B/

La versione in vinile si può prenotare sul sito della label tedesca Diabolic Might Records (http://www.diabolicmightrecords.com).

Tracklist:

01. So What?

02. Malleus

03. Welcome Insanity

04. A Beautiful Mind

05. Heresy

06. Burn ‘em All

07. Is It Love

08. My Vicious Way

09. 509

10. Prominence

11. One For The Road

I Confess sono:

John Elliot: Voce

Blomman: Chitarra

Pontus: Chitarra

Ludwig: Basso

Sam Samael: Batteria

Il nuovo singolo “Is It Love” è disponibile in esclusiva su YouTube: https://youtu.be/dK9KrmGC3bk

Buon San Valentino a tutti!

Web/Social Links:

https://www.facebook.com/confessofsweden

http://www.confess.se

https://www.instagram.com/confessofsweden

http://www.burningmindsgroup.com/street-symphonies

https://www.facebook.com/streetsymphonies

http://www.diabolicmightrecords.com

Pubblicata il 15/02/2020