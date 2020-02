Confess: online il nuovo singolo “Burn ‘em All”

Street Symphonies Records & Burning Minds Music Group sono liete di annunciare la pubblicazione digitale di “Burn ‘em All“, terzo singolo e title track del nuovo album degli sleaze rocker svedesi Confess. La data di uscita del full-length è il 28 Febbraio 2020 via Street Symphonies Records / Burning Minds Music Group; la versione standard del CD è già pre-ordinabile: https://www.plastichead.com/item.aspx?catno=SSR037CD.

Acquista in digitale / Ascolta in streaming “Burn ‘em All” (il singolo) ora:

http://www.burningmindsgroup.com/street-symphonies/buy/125

VIDEO: https://youtu.be/oqwrd5cRJsU

Una speciale edizione personalizzata è stata creata appositamente da Outward Styles in una limitatissima tiratura di sole 30 copie, e sarà disponibile in esclusiva sullo shop online dell’etichetta. Una versione in vinile verrà invece realizzata dalla label tedesca Diabolic Might Records (http://www.diabolicmightrecords.com); maggiori dettagli a riguardo saranno resi noti a breve.

I Confess sono:

John Elliot: Voce

Blomman: Chitarra

Pontus: Chitarra

Ludwig: Basso

Sam Samael: Batteria

Pubblicata il 31/01/2020