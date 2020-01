Confess: firmano per Street Symphonies Records

Street Symphonies Records & Burning Minds Music Group annunciano con orgoglio di aver raggiunto un accordocon la band svedese Confess per la pubblicazione del nuovo album“Burn ‘em All”.

Nel corso del tempo i Confess si sono affermati come una delle forze trainanti della scenasleaze/hard rock scandinava. Grazie a due album fortemente acclamati da pubblico e critica, il debut“Jail” (2014)ed il suo successore “Haunters”(2017), negli ultimi 8 anni sono stati in tour in Europa e non solo, raggiungendo Paesi come Stati Uniti, Germania, Italia, Spagna, Svizzera, Lettonia, Finlandia, Inghilterra, Scozia, Galles, Austria e Francia, oltre alla natia Svezia.

Maggiori informazioni riguardo alla data di uscita, tracklist ed ulteriori dettagli di“Burn ‘em All” saranno diffuse nelle prossime settimane.

”Malleus”: https://youtu.be/eXLg8lzx34c

Formazione:

John Elliot: Voce

Blomman: Chitarra

Pontus: Chitarra

Ludwig: Basso

Sam Samael: Batteria

Web/Social Links:

https://www.facebook.com/confessofsweden

http://www.confess.se

instagram@ confessofsweden

http://www.burningmindsgroup.com/street-symphonies

https://www.facebook.com/streetsymphonies

Pubblicata il 08/01/2020