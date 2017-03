Conclamata Normalità, il rapper DonGocò pubblica il nuovo album

DonGocò è un mc e freestyler calabrese, attivo fin dalla fine degli Anni ’90. Conclamata Normalità, è il nuovo album disponibile dal 3 marzo nei negozi e nei digital store con distribuzione Goodfellas. Conclamata Normalità si pone come un ossimoro in cui il termine Conclamata, che è di solito utilizzato per patologie che hanno evidenza accertata, si accosta a Normalità, che è invece una condizione di sanità comunemente riconosciuta. Il disco che è stato prodotto anche grazie al contribuito della piattaforma di crowdfunding BandBackers, vede la partecipazione di numerosi artisti tra feat e produzioni come Dirty Blade Beats, Libberà, Brigante, Casa del Crudo e numerosi musicisti che impreziosiscono i beat con strumenti analogici. Con questo lavoro il Dongo dopo dieci anni ritorna a lavorare sia in studio che live con musicisti che apportano ricchezza armonica alle produzioni sulle quali l’mc calabrese si distende con un flow quasi sempre serrato, forte dell’estrema attenzione ai contenuti e ai giochi di parole, che da sempre caratterizzano i suoi lavori. L’album è anticipato dal videoclip Pratiche Inevase, diretto da Gianfranco Sposato.

https://www.youtube.com/watch?v=ID3aFl6efZA

