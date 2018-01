CON LA MANO NELLA MANO: VIA AL LANCIO DEL NUOVO SINGOLO DEI BIFF!

Il 2018 comincia alla grande con l’uscita di Con La Mano Nella Mano, il nuovo singolo dei Biff, terzo singolo estratto dall’album Impronte Di Sabbia, edito dalla label bolognese Areasonica Records!

Un anno fortunato quello appena trascorso per la band hard rock emiliana dei Biff: i loro primi due singoli entrano in alta rotazione sulle migliori radio indipendenti italiane, l’album Impronte Di Sabbia riceve grande attenzione da parte delle più celebri testate nostrane di genere, come Metal in Italy, Italia di Metallo e Raw & Wild, e la band chiude il 2017 con un indimenticabile live showcase d’eccezione all’Arterìa di Bologna in occasione di una delle grandi serate dell’Areasonica Live.

Il nuovo singolo estratto Con La Mano Nella Mano - dal mood dolce e accattivante - è una bellissima dedica ai figli di Daniele, il frontman della band, che racconta come soltanto insieme si riesca ad allontanare qualsiasi paura. Seguite i Biff sulla loro pagina facebook per restare aggiornati sulle ultime novità e sintonizzatevi: Con La Mano Nella Mano è in radio!

Pubblicata il 16/01/2018