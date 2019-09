“COME UN CANE” IL PRIMO SINGOLO UFFICIALE DI ALEX TORCHIO!

Cantante ed autore, Alex Torchio, si avvicina alla musica all’età di 11 anni, studiando pianoforte ed in seguito canto. Inizia a scrivere i suoi primi inediti a diciannove anni assieme a diverse band di musica elettronica e dark pop wave. Dal 2000 collabora con lo Studio Bottegadelsuono di Alessandria alla realizzazione di jingle radiotelevisivi e musiche per film.

Dal 2007 al 2010 è nel cast del musical “80 voglia di 80” di Paolino Ruffini e diretto da Fabrizio Angelini. Nella stagione 2009/2010 è interprete del brano “Don’t stop” che accompagna lo spot radiotelevisvo della BMW Mini Ray.

Dal 2010 al 2015 è il frontman dei torinesi Divina, che lascia assieme ad altri quattro musicisti per dar vita agli eXplosion, tuttora in tour in alcuni tra i più grandi live club, festival ed eventi pubblici in giro per l’Italia, con una media di 170 concerti all’anno.

Dal 2018 riprende l’attività di autore di brani originali e l’anno successivo è interprete del brano “Don’t be afraid“, colonna sonora del film “Non ho niente da perdere“, con Carolina Crescentini.

Nel 2019 entra nel roster dell’etichetta discografica TRB rec con cui pubblica il suo primo singolo “COME UN CANE“.

“COME UN CANE” è una riflessione sulla visione distorta che ognuno ha di sé, sia estetica che caratteriale. Spesso facciamo fatica ad accettarci in una foto in cui crediamo di essere venuti male, quando invece siamo spontanei e perfettamente riconoscibili, ma nella nostra mente la visione che abbiamo di noi stessi è quella in posa; quella che esibiamo allo specchio.

Stessa cosa vale per il nostro carattere: pensiamo di affascinare gli altri con delle qualità speciali, che abbiamo affinato nel corso della vita ed invece a colpire il prossimo è l’unicità che dimostriamo quando abbassiamo le difese.

“COME UN CANE” è un inno a toglierci la maschera ed essere fieri della nostra vera indole; quella più spontanea ed affascinante.

Pubblicata il 01/09/2019