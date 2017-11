Coma_Cose, al via “Inverno Tour”

Partirà da Milano il prossimo 7 dicembre il tour invernale dei Coma_Cose, la band che ha stupito pubblico e critica solo con una manciata di video e un EP. Sarà uno show dove ripercorrere le atmosfere più rap dei primi brani, ma, anche quelle più calde del recente EP “Inverno Ticinese”.

Uno spettacolo eclettico, una miscela tutta da cantare e ballare sotto il palco grazie anche alla formula MCs + batterista, dove il calore del groove sarà l’elemento chiave per farsi trasportare nel mood crepuscolare del duo milanese. Tra elettronica, urban e cantautorato, Fausto Lama e California incontreranno chi già li sta seguendo con interesse sui social e daranno modo a un nuovo pubblico di entrare in contatto con il loro universo di rap trasversale e rimandi ai classici della musica italiana.

Inverno tour nasce dalla collaborazione tra l’etichetta Asian Fake e Radar Concerti. Di seguito le prime date, che sono in continuo aggiornamento sulla pagina ufficiale facebook.com/comacose/.

7.12 Circolo Magnolia Milano

16.12 Largo venue Roma

23.12 Mamamia Senigallia (AN)

12.01 Covo Club Bologna

13.01 Smartlab Rovereto (TN)

19.01 Crazybull Genova

20.01 The Cage Livorno

26.01 Astoria Torino

27.01 New Age Club Roncade (TV)

Anima Lattina

Pubblicata il 21/11/2017