Clessidra fuori con il singolo Ti va?

Ti va? è il nuovo singolo di Clessidra (al secolo Jlenia Alessi) entrato a far parte del MAIONESE project sostenuto dall’etichetta Matilde Dischi, che, attraverso un lavoro mirato di scouting, ha selezionato gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie.

Il brano Ti va? di Clessidra, cantautrice palermitana, nasce nell’ottobre 2018, durante l’esperienza Sanremese dell’artista.

Il testo, scritto in treno durante il viaggio di ritorno dalla città della musica, dà un profondo valore alla figura della donna e alla tanto agognata parità dei sessi dei nostri giorni.

E’ la donna qui che tiene in mano i giochi della coppia. E’ la donna che prende l’iniziativa in quanto capace e consapevole di tutto quello che succede.

La canzone di Clessidra, dal ritmo seducente, invoglia l’ascoltatore a vedere la donna da una prospettiva totalmente diversa dell’immaginario comune femminile fragile e debole.

Il testo, spinto in alcuni momenti, vuole dare dignità alla libertà della donna che può, senza giudizi e pregiudizi, comportarsi come farebbe un uomo, senza vergogna né paure in un mondo che ancora nel 2019, spesso ed in modo velato, ha da ridire su alcuni modi di vita femminile.

Clessidra vuole rivoltare le convenzioni sociali tramite i propri brani e rivedere il concetto di Tempo odierno rendendolo più flessibile. Il tempo non esiste, esistiamo noi che gli diamo un nome.

Il singolo Ti va? di Clessidra pubblicato il 29 marzo, farà parte della Playlist Spotify di Matilde Dischi intitolata MUSICA RANDAGIA e distribuita da ARTIST FIRST nell’ambito del MAIONESE Project.

Credits

Testo di Jlenia Alessi

Musiche di Jlenia Alessi e Rosa Maria Enea

Arrangiamento, registrazione e mix Davide Maggioni e Fabio Zini

Cos’è il MAIONESE Project

Matilde Dischi di Davide Maggioni presenta un progetto nato per dare una possibilità a tutti quei ragazzi talentuosi che restano sepolti nel web senza riuscire a far sentire le loro canzoni selezionando attraverso un lavoro mirato di scouting, gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie, che entreranno a far parte di MAIONESE Project.

Questo progetto nasce con la finalità di dare un’opportunità reale e concreta a tutti i ragazzi che dopo aver investito tempo, denaro, sogni ed energie, realizzando il proprio demo o il proprio disco autoprodotto, non sanno come muoversi per promuovere e distribuire in modo serio e professionale la loro musica.

Matilde Dischi metterà a disposizione la sua struttura, le sue competenze e la sua esperienza al servizio dell’artista stesso. Ogni artista scelto, infatti, sarà lavorato individualmente e verrà “traghettato” verso un percorso di promozione, ufficio stampa, booking e distribuzione digitale, così da poterne valorizzare al meglio le potenzialità. Ogni 20 cantanti selezionati Matilde Dischi inoltre, realizzerà una Playlist Spotify intitolata MUSICA RANDAGIA distribuita da ARTIST FIRST, e gli artisti che avranno riscosso maggiori consensi di pubblico e di visibilità, entreranno di diritto nel ROSTER di Matilde Dischi (www.matildedischi.it).

Info e Contatti

Clessidra

Facebook: https://www.facebook.com/ClessidraMusic/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/71KsddmenwA5VMTqPwgWIH

You Tube: https://www.youtube.com/channel/UC_qZknIZ8Vk3JVNNh40OxTQ

Matilde Dischi

www.matildedischi.it

https://www.facebook.com/musicarandagia/

https://www.instagram.com/matilde_dischi/

Desa Comunicazioni

http://www.desacomunicazioni.eu

Pubblicata il 05/04/2019