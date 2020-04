CLASSICA E #MODERNCLASSIC: LE INFINITE POSSIBILITÀ ESPRESSIVE DEL SUONO NEL NUOVO SINGOLO DEL DUO OCTO CORDAE “LE FRASI ALLO SPECCHIO”

I violini del Duo “Octo Cordae” incontrano la musica del compositore Federico Longo e insieme indagano sulla potenza del suono inteso come ciò che precede qualsiasi concetto logicamente determinato.

Non solo classica! Questa la parola chiave che rappresenta al meglio “InsinKro”, il nuovo album del Duo “Octo Cordae” prodotto dall’etichetta “Farelive” e disponibile dal 15 Febbraio sulle principali piattaforme e store digitali. Dopo l’esordio discografico avvenuto nel 2018 con “Recital” e dopo un 2019 ricco di impegni concertistici in Italia (Bari, Torino, Bologna, Matera) e all’estero ( Spagna e Inghilterra, Germania), il percorso musicale del Duo cambia rotta e si rivolge non solo ad un pubblico dedito alla musica classica. La nuova produzione risulta infatti molto variegata e se da un lato consolida certamente la natura del Duo quale gruppo da “camera” impegnato costantemente nella ricerca di pagine musicali ingiustamente dimenticate (è il caso della Sonata per due violini di Max Zenger e delle Phantasiestucke del compositore tedesco Robert.Fuchs), dall’altro cerca una sua collocazione in quella fetta di mercato definita come “Modern classica” a cui sente di appartenere.

Punto di svolta di questo nuovo percorso è l’incontro tra il Duo, formato dai violinisti Domenico Masiello e Eliana De Candia, e il compositore Federico Longo. Un incontro musicale spontaneo, del tutto naturale e sincero che ha portato alla valorizzazione di tre brani del pianista e compositore romano all’interno del cd “InsinKro”.

I brani in questione sono: Undici undici, già presente in versione pianistica nel primo cd di Longo “La vena giusta del cristallo”, La via del corallo scritto appositamente per il duo e Le frasi allo specchio. Quest’ultimo, anche se già presente in versione pianistica nel cd “L’arte del volo” e scelto come singolo 2020 dal Duo, sembra aver trovato la forma, il suono e il fraseggio che meritava nella versione per due violini. Un brano dalla natura riflessiva, solitaria e molto intimistica che cerca costantemente la semplicità come punto di arrivo e non di partenza. Armonie scarne, fraseggi quasi tendenti al minimalismo, risaltano quelle che sono le volontà espressive del compositore in un connubio equilibrato tra i due violini che si riflettono l’uno nell’altro proprio come uno specchio.

Con il singolo esce anche il videoclip di questo brano, interamente girato in Basilicata dalla Rocco Grieco &co.

“Quando pronunciamo una frase, dentro d noi riflettiamo il nostro pensiero come uno specchio riflette la nostra immagine. A volte siamo le frasi allo specchio”

ASCOLTA IL DISCO "INSINKRO"

Spotify:

Biografia:

Il duo violinistico “Octo Cordae” è formato dai violinisti Domenico Masiello ed Eliana de Candia. Costituitosi nel 2016 presso l’Accademia di perfezionamento musicale “European Arts Academy Aldo Ciccolini” di Trani sotto la guida del M°Carmelo Andriani, si è perfezionato in Italia con importanti docenti quali A.Milani e Felix Ayo, e in Germania presso la Hochschule fur Musik und Theater di Rostock. Vincitore di diversi concorsi, il Duo si è esibito per importanti enti concertistici italiani e il 16 Aprile 2019, ha debuttato a Londra presso la sala Elgar della Royal Albert Hall riscuotendo un grande successo. Nel 2018 ha inciso per l’Etichetta Farelive, il suo primo disco, “Recital”, con musiche di Leclair, Viotti, Wieniawsky e De Beriot, in diffusione mondiale e presentato anche su Radio 3 , Rete Toscana Classica e Radio Classica.

Il 15 Febbraio 2020 esce l’album InsinKro, prodotto sempre dalla Farelive; un nuovo percorso musicale che spazia dalla musica classica ala contemporanea, includendo pagine ricercate e inediti del compositore Federico Longo.

Federico Longo è un musicista attivo sia come compositore e pianista che come direttore d’orchestra. Recentemente ha finito di registrare il suo terzo cd, Concatenation, che succede a L’arte del volo e a La vena giusta del cristallo, album quest’ultimo che ha riscosso un notevole successo di pubblico e di critica ( “Compostezza e amabilità espressive. l’interprete autore si affida alla naturale architettura dell’articolazione pianistica con melodie garbate” Angelo Foletto, La Repubblica, 23 febbraio 2014). Sempre come compositore e pianista sta svolgendo un’intesa attività concertistica che lo ha portato a compiere due tournée negli Usa nel 2016 e nel 2018. La sua musica è prodotta dal celebre compositore Maurizio Fabrizio, autore quest’ultimo di alcune fra le più celebri canzoni italiane come Almeno tu nell’universo, I migliori anni della nostra vita etc. ed è edita da Valle Giovanni Edizioni Musicali in Europa e da ApplausoUS in USA. Come direttore d’orchestra, dopo i debutti alla Philharmonie di Berlino e all’Opera House di Sydney che hanno segnato l’inizio della sua carriera internazionale, risulta fondamentale il rapporto con la Germania dove è regolarmente ospite al Festival Rossini in Wildbad, e oltre ad aver realizzato numerose produzioni liriche e sinfoniche, ha diretto stabilmente l’orchestra Kammerphilharmonie Berlin – Brandenburg di Berlino. L’attività direttoriale di Federico Longo vanta affermazioni importanti sui podi delle maggiori compagini orchestrali del mondo: dalla Sydney Symphony Orchestra alla Philharmonie di Berlino, dalle orchestre italiane del Teatro dell’Opera di Roma, del Carlo Felice di Genova e del Teatro Comunale di Bologna alla Melbourne Symphony Orchestra.

