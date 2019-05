Cioffo fuori con il singolo “Ginevra”

Ginevra è il singolo di CIOFFO selezionato per il MAIONESE project promosso dall’etichetta Matilde Dischi, che, attraverso un lavoro mirato di scouting, sostiene gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie.

Cioffo per la musica, Massimiliano Cioffo nella vita, nasce a Milano il 21 giugno 1985, vive e cresce in zona 6 a Milano.

Li intraprende i primi studi musicali attraverso corsi di chitarra e solfeggio, inizia a cantare da giovanissimo ma questo da autodidatta. Nella sua vita ha due passioni il calcio è la musica.

A l’età di 20 anni si trasferisce in Alto Adige per questioni personali e li decide che la musica oltre ad una passione doveva diventare anche un lavoro. Per ovvie ragioni continua in quegli anni nel suo lavoro del momento, ma un tassello alla volta riesce grazie allo studio e alle serate nei locali a farlo diventare un mestiere. Negli anni alterna lo studio del canto, la recitazione e l’esperienza in teatro, soprattutto nel Musical.

A 27 anni inizia ad insegnare canto e recitazione ai bambini, senza mai abbandonare il percorso musicale personale che passa dal cantautorato al pop, con alcune tendenze internazionali. Nel 2015 grazie ad un concorso canoro “La Bella e la Voce” incontra il suo attuale produttore Davide Maggioni. Inizia così una collaborazione che lo porta a capire e focalizzare il suo percorso artistico.

Nel 2019 passa la selezione per entrare a far parte del progetto Maionese e da lì la pubblicazione del singolo Ginevra con Matilde Dischi.

Il brano Ginevra di Cioffo farà parte della Playlist Spotify di Matilde Dischi intitolata MUSICA RANDAGIA e distribuita da ARTIST FIRST nell’ambito del MAIONESE Project.

Credits

Titolo: Ginevra

Eseguito da Cioffo

Scritto da Andrea Maestrelli

Prodotto da Davide Maggioni e Danilo Longano

Etichetta: Matilde Dischi

Cos’è il MAIONESE Project

Matilde Dischi di Davide Maggioni presenta un progetto nato per dare una possibilità a tutti quei ragazzi talentuosi che restano sepolti nel web senza riuscire a far sentire le loro canzoni selezionando attraverso un lavoro mirato di scouting, gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie, che entreranno a far parte di MAIONESE Project.

Questo progetto nasce con la finalità di dare un’opportunità reale e concreta a tutti i ragazzi che dopo aver investito tempo, denaro, sogni ed energie, realizzando il proprio demo o il proprio disco autoprodotto, non sanno come muoversi per promuovere e distribuire in modo serio e professionale la loro musica.

Matilde Dischi metterà a disposizione la sua struttura, le sue competenze e la sua esperienza al servizio dell’artista stesso. Ogni artista scelto, infatti, sarà lavorato individualmente e verrà “traghettato” verso un percorso di promozione, ufficio stampa, booking e distribuzione digitale, così da poterne valorizzare al meglio le potenzialità. Ogni 20 cantanti selezionati Matilde Dischi inoltre, realizzerà una Playlist Spotify intitolata MUSICA RANDAGIA distribuita da ARTIST FIRST, e gli artisti che avranno riscosso maggiori consensi di pubblico e di visibilità, entreranno di diritto nel ROSTER di Matilde Dischi (www.matildedischi.it).

Cioffo

Pubblicata il 15/05/2019