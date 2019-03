“Che culo”: I Giorni Pari pubblicano il nuovo singolo

I Giorni Pari sono entrati con il brano Che culo nel MAIONESE project sostenuto dall’etichetta Matilde Dischi, che, attraverso un lavoro mirato di scouting, ha selezionato gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie.

Il nuovo singolo de I Giorni Pari nasce dall’esclamazione ‘che culo!’ usata per accogliere una botta di fortuna, talvolta in senso sarcastico o contrario. Che Culo è l’antidoto proposto da I Giorni Pari per far fronte a qualsiasi tipo di situazione. Un brano autoironico che fornisce un punto di vista più entusiasmante e più vivace del solito strimpellare. Il testo è una lettura tragicomica del concetto occidentale di libertà e ci trovi dentro l’assurdità del mercato, l’ambiguità della giustizia e delle leggi e in alcuni passaggi il gruppo affronta l’argomento del rispetto ambientale con toni tanto divertenti quanto allarmanti.

“Un brano spassoso ma di grande autocritica sia personale che collettiva”.

Il gruppo I GIORNI PARI nasce all’inizio del 2017 e riunisce in un unico progetto i due cantautori Menni e Fabio Cardullo. Il duo propone brani al pubblico un nuovo genere musicale detto Tennis Rock.

Le sonorità del duo mescolano l’anima indie-folk di Menni, particolarmente influenzato dalla scuola del cantautorato americano al pop attuale ed ironico di Fabio Cardullo che si avvale di svariati generi musicali e si accompagna con una particolare chitarra in materiali riciclati detta Lampion Guitar®. ‘Lampion’ perché tutti gli strumenti utilizzati sono ricavati a partire da vecchi lampioni stradali.

Abbinato al brano Che Culo, disponibile sulle migliori piattaforme di streaming, troviamo anche il video su youtube che rappresenta una novità assoluta: un videoclip in ‘materiali riciclati’ ottenuto utilizzando vecchi filmati open source del 1949! Il video è uscito il 21 Marzo sul Canale Youtube de I Giorni Pari.

Guarda il video qui: https://youtu.be/jgPC9Zix0XU

Il singolo Che Culo de I Giorni Pari farà parte della Playlist Spotify di Matilde Dischi intitolata MUSICA RANDAGIA e distribuita da ARTIST FIRST nell’ambito del MAIONESE Project.

Credits

Testo e musica di Fabio Cardullo

Montaggio: Fabio Cardullo e Luca Menini

Editing video: Gian Pietro Cazzola

Cos’è il MAIONESE Project

Matilde Dischi di Davide Maggioni presenta un progetto nato per dare una possibilità a tutti quei ragazzi talentuosi che restano sepolti nel web senza riuscire a far sentire le loro canzoni selezionando attraverso un lavoro mirato di scouting, gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie, che entreranno a far parte di MAIONESE Project.

Questo progetto nasce con la finalità di dare un’opportunità reale e concreta a tutti i ragazzi che dopo aver investito tempo, denaro, sogni ed energie, realizzando il proprio demo o il proprio disco autoprodotto, non sanno come muoversi per promuovere e distribuire in modo serio e professionale la loro musica.

Matilde Dischi metterà a disposizione la sua struttura, le sue competenze e la sua esperienza al servizio dell’artista stesso. Ogni artista scelto, infatti, sarà lavorato individualmente e verrà “traghettato” verso un percorso di promozione, ufficio stampa, booking e distribuzione digitale, così da poterne valorizzare al meglio le potenzialità. Ogni 20 cantanti selezionati Matilde Dischi inoltre, realizzerà una Playlist Spotify intitolata MUSICA RANDAGIA distribuita da ARTIST FIRST, e gli artisti che avranno riscosso maggiori consensi di pubblico e di visibilità, entreranno di diritto nel ROSTER di Matilde Dischi (www.matildedischi.it).

Pubblicata il 26/03/2019