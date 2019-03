Cecil il leone è il nuovo singolo di Ginokiello, cantautore salentino ma veneto d’adozione.

Alessandro D’Elia (questo il suo vero nome) partecipa con questo brano al MAIONESE project dell’etichetta Matilde Dischi, che, attraverso un lavoro mirato di scouting, ha selezionato gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie.

La canzone Cecil il leone del cantautore Ginokiello, parla del famoso leone Cecil, ucciso in un safari nello Zimbabwe da un dentista vestito da cacciatore…

La notizia si divulgò in tutto il mondo, perché Cecil era il simbolo del Parco Nazionale di Hawange. Il dentista, un certo Walter Palmer avrebbe pagato 50mila dollari per uccidere l’animale, grazie alla corruzione di alcune guardie del parco.

Ginokiello parte da questa storia per poi parlare del vero amore che bisogna riservare agli animali. Parte dal Leone, simbolo di forza e libertà… Libertà che nessun uomo ha il diritto di trasformare un essere vivente in un suo giocattolo, in un suo modellino che serve solo a soddisfare i suoi capricci. Il compito dell’uomo, il nostro compito, è quello di averne cura e di preservarne la specie, promuovendone il reinserimento nel loro habitat naturale.

Il singolo Cecil il leone farà parte della Playlist Spotify di Matilde Dischi intitolata MUSICA RANDAGIA e distribuita da ARTIST FIRST nell’ambito del MAIONESE Project.

Alessandro D’Elia in arte Ginokiello si appassiona alla musica da bambino iniziano a trascrivere brani di importanti cantautori italiani. In seguito lo zio gli donò un amplificatore con stereo con cui poteva cantare e registrare su cassetta la propria voce su qualsiasi musica

Trasferitosi in Veneto per lavoro, inizia a iscriversi a concorsi canori e conosce due musicisti che dirigono lo ZZ studio di Preganziol.

Insieme a loro realizza il suo primo EP “Un Lungo Viaggio” (Dicembre 2014) prodotto dalla Ghiro Records di David Marchetti e costituito da 5 brani: Berlusconi, L’allegro Fantasma 2.0, La Missione, Un nuovo giorno e appunto Un Lungo viaggio.

L’EP ottiene un discreto riconoscimento dal pubblico e viene trasmesso da diverse radio.

L’artista continua a partecipare a vari concorsi canori, conquistando negli ultimi anni diversi premi.

Nel 2018 esce il suo nuovo singolo “Pelé ‘58” con TRB rec. che farà parte del secondo EP dal titolo “Melagrana” in prossima uscita con la presenza di altre 4 tracce.

Testi e Musica: Alessandro D’elia e ZZ studio

Cos’è il MAIONESE Project

Matilde Dischi di Davide Maggioni presenta un progetto nato per dare una possibilità a tutti quei ragazzi talentuosi che restano sepolti nel web senza riuscire a far sentire le loro canzoni selezionando attraverso un lavoro mirato di scouting, gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie, che entreranno a far parte di MAIONESE Project.

Questo progetto nasce con la finalità di dare un’opportunità reale e concreta a tutti i ragazzi che dopo aver investito tempo, denaro, sogni ed energie, realizzando il proprio demo o il proprio disco autoprodotto, non sanno come muoversi per promuovere e distribuire in modo serio e professionale la loro musica.

Matilde Dischi metterà a disposizione la sua struttura, le sue competenze e la sua esperienza al servizio dell’artista stesso. Ogni artista scelto, infatti, sarà lavorato individualmente e verrà “traghettato” verso un percorso di promozione, ufficio stampa, booking e distribuzione digitale, così da poterne valorizzare al meglio le potenzialità. Ogni 20 cantanti selezionati Matilde Dischi inoltre, realizzerà una playlist Spotify intitolata MUSICA RANDAGIA distribuita da ARTIST FIRST, e gli artisti che avranno riscosso maggiori consensi di pubblico e di visibilità, entreranno di diritto nel ROSTER di Matilde Dischi (www.matildedischi.it).

