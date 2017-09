VENERDI 6 OTTOBRE h 21.00

CAROLINA BUBBICO QUARTET

LIVE @SPEICHER

BAD HOMBURG IM KULTURBAHNOF

Venerdì 6 ottobre alle 21.00 nella sala Speicher a Bad Homburg si terrà il concerto della cantante e pianista italiana Carolina Bubbico che sarà accompagnata in quartetto da Filippo Bubbico (tastiere, chitarra e cori), Federico Pecoraro (basso elettrico) e Dario Congedo (batteria). Il programma del concerto spazierà tra canzoni originali tratte dai dischi della Bubbico e noti brani dal repertorio internazionale (Lucio Battisti, Stevie Wonder, Sting, Jobim, Beyoncè).

Il concerto si realizza anche grazie al sostegno di “Programmazione Puglia Sounds Export 2017” di REGIONE PUGLIA – FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro.

Carolina Bubbico, pianista, cantante, compositrice, arrangiatrice è attiva sulla scena musicale dal 2011 quando esordisce con l’originale progetto in solo “One girl band” che la vede impegnata nell’uso di più strumenti musicali, una loop machine, le percussioni oltre alla voce e al pianoforte.

Nel 2012 approda al grande schermo firmando la sua prima colonna sonora e partecipando al cast del film ”L’amore è imperfetto” di Francesca Muci (R&C produzioni e R.A.I. Cinema).

L’esordio discografico arriva nel 2013 con l’album “Controvento” (Workin’ Label/Goodfellas) con il quale ottiene un notevole successo di pubblico e critica. Il tour di presentazione porterà Carolina ad accumulare esperienze su prestigiosi palcoscenici nazionali ed internazionali che culmineranno nella sua partecipazione al Festival di Sanremo 2015 in veste di arrangiatrice e direttrice d’orchestra per Il Volo, vincitori tra i Big e per Serena Brancale tra le giovani proposte. In agosto 2015 compie il suo primo tour all’estero che la porta a suonare sui palchi di prestigiosi festival in Germania.

Lo stesso anno pubblica il suo secondo album “Una donna” (Workin’ Label 2015/ I.R.D con il sostegno di Puglia Sounds Records) contenente 8 canzoni originali da lei composte ed arrangiate e una personale interpretazione della popolare “Superstition” di Stevie Wonder. Il singolo “Cos’è che c’è” è stato in programmazione su Rai Radio1 e Radio2.

Ha collaborato con Fabrizio Bosso, Julian Mazzariello, Gegè Telesforo, Luca Aquino, Nicola Conte, Marco Bardoscia, Luca Alemanno, Simon Moullier, Ettore Carucci, Serena Brancale, Mylious Johnson, Luca Colombo, Cristina Zavalloni e altri. Attualmente è in tour in Italia con il M° Peppe Vessicchio e i musicisti del Sesto Armonico per “Il grande viaggio insieme” di Conad.

CAROLINA BUBBICO SITO UFFICIALE

Speicher Bad Homburg im Kulturbahnhof | http://www.speicher-kultur.com/

Am Bahnhof 2 Bad Homburg v.d.Höhe I Tickets: 06172 178-3710

Pubblicata il 06/09/2017