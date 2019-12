Carmilla – è uscito il video di “Surrender or Die”

Come nelle canzoni precedenti, “Surrender or Die” è stato registrato presso il Claustrophobic Studio di Gävle, in Svezia e prodotto da Ronny Hemlin.

Per questa registrazione Håkan, Daniel e Felix Björklund accolgono con favore una line-up in parte nuova che aggiunge energia e carattere alla musica. Il batterista Felix Forsberg suona la batteria nel singolo e si è impegnato a suonare la batteria per Carmilla nel prossimo EP, in programma nel 2020. “Dato che Felix è coinvolto in diversi progetti, non ci resta che vedere che tempo avrà in futuro“, afferma la band.

La nuova cantante Nathalie Astrada si unisce alla band andando avanti. “Sono molto emozionata per tutto il lavoro che mi aspetta con eccellenti musicisti che ora sono i miei compagni di band“, afferma Nathalie.

“Surrender or Die”

Data di rilascio: 29 novembre 2019

Genere: death metal melodico

Etichetta: auto-prodotto

Line up:

Nathalie Astrada – cantante

Felix Forsberg – batteria

Håkan Ålander – chitarra

Daniel Karlsson – chitarra

Felix Björklund – basso

