Caos, nuovo singolo dei FLOG

È da oggi disponibile sul canale YouTube di Native Division il nuovo singolo dei FLOG “Caos”, tratto dal nuovo album “Tempi Imperfetti”, in uscita il prossimo 7 dicembre. Questo nuovo lavoro è figlio di una carriera pluriennale che ha visto la band muoversi in diverse situazioni sia live sia in studio, passando anche attraverso noti contest come Emergenza Rock.

«Nell’essere umano c’è sempre una frazione di Tempo che definisce il vivere quotidiano [...] TEMPI IMPERFETTI che scandiscono la nostra sopravvivenza»

Con “Caos” i FLOG ci raccontano storie di tempi difficili, servendosi di un hard rock spontaneo e genuino, con sonorità che richiamano i Pearl Jam o i più vicini Litfiba.

Pubblicata il 22/10/2018