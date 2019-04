“Can not Listen” il singolo di debutto di The Don Kap

The Don Kap è un rapper israelo-americano del North Bronx (nella parte italiana) di New York. Ama la pizza e la pasta e soprattutto rappare sulle persone false. Il suo singolo di debutto si intitola “Can not Listen” (Fake Person Diss) ed è stato scritto durante una periodo di crisi con il suo migliore amico che si è rivelato essere la persona più falsa del pianeta.

«”Can not Listen” (Fake Person Diss) è una canzone che ho scritto e registrato dopo una rottura con il mio “migliore” amico da oltre 20 anni – racconta The Don Kap – Si è trasformato in un falso bastardo. Bugie, trucchi, giochi, o come preferisci chiamarli, erano all’ordine del giorno. Non era sinceramente la persona che andava bene per me, quindi l’ho tagliato fuori dalla mia vita. Non c’è tempo per il falso».

Infatti The Don Kap canta “Non riesco proprio ad ascoltarti!” nel ritornello del suo brano che è disponibile in streaming su Spotify e Soundcloud.

The Don Kap oltre a fare il rapper, ha conseguito un Master in Cinematografia e ha già girato un film intitolato “Sex and the Future” che arriverà nelle sale americane quest’estate.

Social, Streaming e Contatti

https://soundcloud.com/user-759536157

https://open.spotify.com/artist/1i0gdnWikvQG71GDLGpCpF?si=jphxpwabSFSJ_8LmXW8WdQ

instagram @thedonkap

twitter @trustthedon

Pubblicata il 02/04/2019