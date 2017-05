Calibro 40 pubblica il video “Buio e Luce”

“Buio e Luce” é il quarto estratto dal progetto di Calibro40 rilasciato qualche mese fa in free download su Honiro dal nome “Da me”. Uscito precedentemente su Amazon e in tutti i mega store all’interno del dvd degli “Oasis – Effetto definitely maybe”, é da oggi disponibile anche sul web.

Prodotto da Dj Fratta, attraverso suoni attuali e ballabili, tratta il tema del bene e del male ponendo l’attenzione sulla difficile linea di demarcazione fra i due concetti. “Buio e Luce” fa riflettere infatti su chi, ad esempio, intraprende una determinata strada per necessità. Il singolo diventa quindi una critica ai pregiudizi e alle etichettature, mostrando anche le basi di un sistema sociale spesso corrotto e senza alternative.

Il video, per la regia di G.F.C. video production e con la partecipazione di Ascanio Pacelli del GF4, accompagna un singolo empatico e in pieno stile Calibro40, capace di raccontare attraverso rime semplici ma dirette con la tipica genuinità che lo contraddistingue.

LINK VIDEO :

https://www.youtube.com/watch?v=uRBOyxjmJy8&sns=fb

Pubblicata il 04/05/2017