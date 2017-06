Cafiero: In arrivo il primo lavoro cantautorale

Cafiero sta ultimando il suo album d’esordio, in uscita nei prossimi mesi.

Il musicista, eletto nel 2015 “miglior chitarrista dell’anno” in occasione del concorso #nuovoMEI e noto per le prestigiose collaborazioni artistiche con Gianluca Grignani, Nek, Eros Ramazzotti, Tiromancino, ecc., ha dato vita ad un interessante progetto cantautorale.

L’esperienza acquisita nel corso degli anni, non solo in Italia ma anche in Europa e in America, ha rafforzato la personalità ed ha ampliato la creatività dell’artista.

L’album attesta la spiccata sensibilità di Cafiero unita al talento, capace di spaziare tra i più diversi generi musicali e comporre canzoni dall’impatto immediato.

Pubblicata il 07/06/2017