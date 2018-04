BY.LL: White Page, il nuovo video

WHITE PAGE è il videoclip del brano di BY.LL, secondo estratto del suo EP “NIGHT’S APPROACHING”, ideato e realizzato dallo stesso BY.LL insieme a Raffaele Ambroselli (che ne ha curato tutte le fasi di regia e montaggio).

WHITE PAGE parla del ritorno mentale alla realtà, conclusione di un EP che in tutti modi ha sostenuto quanto fosse liberatorio ed eccitante fuggirne.

Ma quando si torna alla realtà dopo esserne stati per tanto distaccati, ci si rende conto all’improvviso di aver abbandonato e perso il poco di autentico che si possedeva.

E cosa resta? Una pagina bianca. Una pagina che proviamo ogni giorno a riscrivere, ma che ogni giorno, troppo persi nelle illusioni che ci raccontiamo e ci costruiamo, finisce per essere strappata, non lasciando niente dietro di noi.

Guarda il video qui: https://www.youtube.com/watch?v=FVChM0WZYgg

L’armonia e la melodia del brano, unite al suo arrangiamento originale e moderno, creano un mood nostalgico e allo stesso tempo malinconicamente speranzoso, come se la conclusione di questo EP volesse lasciare “la porta aperta” per riuscire finalmente a trovare e costruire la propria strada.

Night’s Approaching è il primo lavoro di BY.LL, un progetto indipendente di musica elettronica moderna (creato da Lorenzo Lucchi) che tenta di miscelare suoni ricercati tipici dell’elettronica con una vocalità più graffiante e alternative, per ottenere un ibrido dal suono originale.

Lorenzo Lucchi inizia nel 2009 la sua attività musicale vera e propria, affidandosi alla chitarra elettrica per militare in un ambiente musicale grunge e alternative, in contemporanea allo studio approfondito delle realtà jazz e blues (sotto insegnamento di Giuseppe La Monica). Dopo anni si allontana dalla definizione “tipica” di band e dal proprio strumento, iniziando ad approcciare la musica con una visione più globale e priva di vincoli (grazie anche alla guida di Luca Perciballi). Arriva così a sviluppare un proprio sound elettronico che continua inevitabilmente a risentire delle influenze grunge passate. Decide così di tentare di amalgamare queste due diverse realtà, creando un nuovo progetto sotto nome di BY.LL, con l’EP “Night’s Approaching” uscito in novembre 2017.

Il brano e il disco sono stati interamente composti da Lorenzo Lucchi (BY.LL) e arrangiati con il fondamentale contributo di Luca Perciballi.

Registrazione, mix e master sono avvenuti presso il Groundfloor Studio a cura di Riccardo Vandelli.

Pubblicata il 23/04/2018