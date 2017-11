Buried Strength è il nuovo album dei Blowout, band stoner metal formatasi a settembre 2013 grazie all’intuizione di Giuseppe Fontanari (chitarra), Igor Rossi (voce), Lorenzo Helfer (basso) e dell’emiliano Michele Chiari (chitarra). Durante la stesura dei primi pezzi i quattro trovano prima in Giuseppe Marzio e poi in Andrea Calvi (ex Blame – Bernie Lomax) i batteristi con cui iniziare a lavorare sempre più intensamente. Con una figura stabile alle pelli il quintetto si dedica al songwriting e comincia contemporaneamente fare le prime apparizioni dal vivo. Dopo l’edizione 2014 del Suan Rock, Andrea lascia la band per concentrarsi in altri progetti, venendo sostituito da Michele Matuella (ex Violet Sheep).

Una volta stabilizzata la formazione, la band riprende l’attività live suonando in noti locali dell’underground musicale del Trentino. Nel mese di febbraio 2015 Michele Chiari si allontana serenamente dal gruppo per motivi personali e divergenze artistiche. Avvicinandosi alla registrazione del loro primo EP, i Blowout reclutano Andrea Avancini alla chitarra, per essere nuovamente pronti ad affrontare ogni sfida e palcoscenico!

E’ nel 2016 che si concretizza l’idea di realizzare il primo lavoro discografico dal titolo Buried Strength, disco registrato al 8lab studio di Trento (basso, chitarre, batteria), al Nologo studio (voci e cori) di Laives (Bolzano), con mixaggio effettuato pure al Nologo studio e il mastering svolto al Swift mastering di Londra (UK).

Special Guest nella traccia numero 5 dal titolo “Stomp on fire” è Dario Cappanera (KAPPA) (Strana Officina – Francesco Renga – Vasco Rossi – REBELDEVIL ecc). “Buried Strength” è stato prodotto con l’agenzia Metalmorfosi e distribuito da Crash Sound e Believe Digital.

Track list:

1. Cheers in hell

2. Slum

3. Feel The Phantom Pain

4. Be Divided Be Ruled

5. Stomp On Fire

6. Ghost Shadow

7. Buried Strength

8. Scars of the Road

Line Up:

Igor Rossi (voce)

Giuseppe Fontanari (chitarra)

Lorenzo Helfer (basso)

Andrea Avancini (chitarra)

Michele Matuella (batteria)

weblinks:

https://www.facebook.com/blowoutmetal/

https://soundcloud.com/blowoutmetal/

Pubblicata il 21/11/2017