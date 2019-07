Bullring: accordo discografico con Street Symphonies Records

Street Symphonies Records & Burning Minds Music Group sono orgogliosi di annunciare l’accordo discografico con gli hard-rocker Bullring per la pubblicazione del loro debut album “Break Down The Gate”. Nati nel 2018 dall’incontro tra il frontman Remo Ferrari e i due membri ufficiali dei Big Ones (la rinomata tribute band italiana degli Aerosmith) Dave Pola e Luca Ferraresi, i Bullring hanno mostrato da subito l’interesse a mettersi in gioco componendo e registrando il proprio materiale inedito, con l’obiettivo di diffondere la propria musica ad un sempre crescente fan-base. Con una talentuosa formazione di tre esperti musicisti, che nel corso degli anni hanno condiviso palchi e studi con star internazionali del calibro di Steven Adler & Gilby Clarke (Guns N’ Roses), John Corabi (Motley Crue), Faster Pussycat, Federico Poggipollini (Litfiba, Ligabue), Michele Luppi (Whitesnake), Elio E Le Storie Tese, Stef Burns (Vasco Rossi, Alice Cooper) e Irene Grandi, i Bullring sono pronti a presentare ai fan il loro solido approccio hard-rock, ispirato dal graffiante sound Americano di band quali Black Stone Cherry, Pride & Glory, Black Label Society & Hinder.

Il debut “Break Down The Gate” è previsto per Settembre via Street Symphonies Records / Burning Minds Music Group, con artwork e grafiche sviluppate da Aeglos Art (Wheels Of Fire, Alchemy, Firmo). Maggiori dettagli riguardo a tracklist, copertina, data di uscita ufficiale ed il primo singolo “You’re Just What You’re Fighting For” seguiranno nelle prossime settimane.

Formazione:

Remo Ferrari: Voce & Basso

Dave Pola: Chitarre

Luca Ferraresi: Batteria

