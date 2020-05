Bucefalo, Kevin Follet – Il video è online

KEVIN FOLLET

DA VENERDÌ 24 APRILE

BUCEFALO

Il docu-thriller musicale

Da venerdì 24 Aprile 2020, è disponibile su youtube e sulla piattaforma “Radial by The Orchard”, il nuovo video “Bucefalo”, appartenente al già pubblicato “Viscera”, l’ultimo lavoro del producer veronese Kevin Follet.

Benvenuti nel video thriller sintetico diretto da The Sick Oscillator Boy (che ha già collaborato per il video di Bad day beginning sempre in Viscera) sulle musiche di Kevin Follet. Una ricerca tra Google earth e i dettagli non lasciati da un killer, che a Tokyo, ha pugnalato quattro persone.

Ma qualcosa compare, nelle street views di Google.

“Bucefalo” è crimine, è documentario e dilatazioni 3d della vita reale, ricostruita in un laboratorio di marchingegni elettronici che conciliano suoni e immagini.

Il videoclip è stato realizzato registrando lo schermo del pc, mentre si muove in street view.

Un mix di immagini reali e di repertorio, unite a protagonisti bidimensionali, resi 3d grazie alle sapienti mani di Lem Lauri e ultimo, ma non per importanza, lo starring di Vittorio @image time agency.



Kevin Follet è un esponente veronese della musica elettronica contemporanea distintosi per ricerca, innovazione e sperimentazione. Un artista dalle molteplici identità, che gli hanno permesso di prendere parte a numerosi progetti, proponendo un ventaglio di esperienze sonore incredibilmente vasto.

Polistrumentista, dal ’92 ad oggi, ha fatto suoi i più svariati generi: elettronica, edm, idm, trip hop, sperimentale, drone, ambient, punk, jazz, crossover, post metal, sludge. Tra i progetti che lo vedono tuttora impegnato citiamo le band WOWS, Dark Inc. e Cavrones, come solista invece citiamo Viscera AV Show e Sleep Disorder AV Show, progetti che gli hanno consentito di esibirsi in tutta Italia ed anche all’estero.

Dal 2010 è socio fondatore di Drummond Records, etichetta discografica di musica elettronica che ha all’attivo numerose produzioni ed un roster di oltre 25 artisti tra nazionali ed internazionali.

Ha condiviso il palco con: Shigeto, Superpitcher, Petar Dundov, Arturo Hevia, Einmusik, Tim Paris, Brando Lupi, Ricardo Tobar, Ryan Davis,

Tiger Rose, Eraldo Bernocchi, Naresh Ran, Hate & Merda, Bologna Violenta, Chrch, Mayhem, Storm{o}, Estatic Vision solo per citarne alcuni.

Pubblicata il 04/05/2020