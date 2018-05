BrutusVox: I’m a rock and roll man. La potenza di semplicità e sintesi

I BrutusVox pubblicano il nuovo singolo I’m a rock and roll man, una semplice ed inequivocabile dichiarazione di tre inguaribili rocker. Il progetto promosso dalla Volcano Records, ha recentemente pubblicato un ep d’esordio che non lascia spazio alle sovrastrutture per andare al cuore del rock classico, echi londinesi che si mischiano alla polverosità della Route 66, in una maniera quasi naif e per questo ancora più vera e cruda.

In un’epoca storica di superproduzioni, plasticità digitale e leoni da tastiera del pc o dello smartphone, un gruppo come BrutusVox sembra arrivare fuori tempo massimo per la sua sincerità disarmante e capacità di rifiutare qualsiasi compromesso moderno in nome del rock classico e vigoroso, ma la Volcano è convinta che sia proprio questa onestà e passione che emergono dalla musica del power trio torinese a farne un caso atipico e destinato a crescere nel tempo.

Per presentare il nuovo singolo appena uscito, ecco le parole appassionate della Volcano:

“C’è la scenografia, gli abiti di scena, i siparietti da palco, gli ammiccamenti al pubblico, l’autotune ed il coniglio tirato fuori dal cilindro…

E poi c’è del sano rock alla vecchia maniera, quello che viene dalla strada e dai garage, con voce rauca e distorsioni ruvide, quello che te lo tatui sulla pelle con la polvere ed il sudore di chi ci crede nonostante tutto, con la fatica di chi è andato contro il mondo per inseguire la propria libertà.

BrutusVox è un power trio semplice e diretto, essenziale e senza fronzoli, che è partito da poco e a piccoli passi si sta conquistando credibilità e seguito. Non è il progetto da budget a cinque zeri, da superproduzione e chiacchiere fumose, ma una band che ha pazienza e lentamente mette un tassello dopo l’altro per scrivere una rotta fatta di integrità e fede cieca nel rock’n'roll.

I ragazzi hanno da poco pubblicato un ep che non possiamo che amare per la sua capacità di sintesi e di rifiutare qualsiasi mossa, tattica in nome della vecchia scuola, quella che sa di jack invecchiato e strade polverose di periferia.

Questa è la loro dichiarazione d’intenti, un video notturno e rubato alle esperienze reali e vissute, semplice e magari anche scarno, ma a noi è piaciuto perchè è vero e sincero, tutto quello che dovrebbe essere il rock.

Per tutti gli inguaribili nostalgici, sognatori e irriducibili spiriti liberi, questa è

I’M A ROCK AND ROLL MAN”

