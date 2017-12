Breathe you, il respiro electro di Bacàn nella foresta amazzonica

La semplicità della melodia, l’approccio analogico e il gusto per la sperimentazione descrivono il mondo sonoro del progetto Bacàn. Bacàn nasce dal musicista Giovanni De Sanctis (già About Wayne e Soul of the Cave), richiama da un lato la sperimentazione elettronica, dall’altro l’approccio cantautorale e analogico proprio del musicista. Il testo di Breathe You descrive la necessità di ricreare un contatto fisico e corporale, in contrasto con le dinamiche di relazione dell’era digitale. Il protagonista ricerca nel suo viaggio un nuovo contatto primordiale con gli animali e la natura circostante. Per le riprese è stata scelta una location d’eccezione: l’isola Monkey Island sul fiume Madre De Dios nell’Amazzonia peruviana. Il regista ha realizzato un POV (point of view nda), dove il protagonista partendo dalla città di Puerto Maldonado, deve raggiungere le sponde dell’isola attraverso decine di suggestivi scenari naturali. La soggettiva si spinge tra animali esotici, vegetazione lussureggiante e una canoa e remi. L’isola famosa per essere stata abitata da un eremita che portò li varie specie animali in via di estinzione. Dopo la sua morte, le scimmie continuarono ad abitare la zona poiché impossibilitate dal fiume ad allontanarsi mantenendo una naturale attitudine al contatto con l’uomo. Per le riprese sono stati utilizzati anche un drone e una GoPro di ultima generazione. Regia, montaggio e riprese di Lorenzo Catini e riprese di Beatrice Morisi. Breathe You è il secondo estratto da Pronto, il debut album dell’artista romano che sarà pubblicato a gennaio per B2S.

Breathe you

Pubblicata il 30/11/2017