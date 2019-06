Boskovic: pubblicato il nuovo album “Victus amor¿”

L’Album Victus amor¿ segna il ritorno discografico di Boskovic, a sei anni dal lodevole esordio con A temporary lapse of heaven e a tre dal live Loss heaven live! e suona come la conferma di un talento artigiano nel confezionare pop-rock d’immediata fruibilità mediante uno stile ricco di dettagli che ne giustificano un ascolto iterato.

Luca Boskovic Bonini, ma che artisticamente si fa chiamare semplicemente Boskovic, è nato a Vicenza nel 1970 e il 3 giugno 2019 ha rilasciato questo nuovo disco che è un’opera rock che gravita attorno all’amore nel suo declinare di conquista e perdita ciclica nei percorsi dello spazio e nel tempo.

L’autore è ispirato da sempre dalla produzione dei classici inglesi ’60 e ’70, ma presenta anche una vivace, talentuosa e spiccata originalità compositiva propria, legata al suo modo di sentire e produrre musica e anche alle influenze attuali internazionali.

Victus amor¿ è un album piuttosto corposo che raccoglie 13 nuovi brani, di cui 3 strumentali, con musiche dello stesso Boskovic, mentre per i testi, escluso il brano “SILeA” è proseguita la felice partnership con l’autore/polistrumentista Marco Pivato.

La musica come sempre è di gran livello e anche se il corpo principale dell’opera richiama chiare influenze a tratti Pinkfloydiani, vedasi ad esempio i brani strumentali Sorrow e la title track Victus amor¿, a tratti ricorda i Green day come nel singolo estratto intitolato Remember, che dal 24 giugno sarà in rotazione radiofonica in Italia e successivamente in tutte le migliori radio internazionali.

In altri momenti nell’album di Boskovic si hanno incursioni in più generi musicali con inserti di prog melodico come in Dance with the wind e in The artist with non pen, altri più borderline con hard rock epico come in SILeA. Troviamo poi il pop punk in I needYou, il club jazz di My little woman e addirittura un pseudo funky acido in She came in through the bathroom window.

Non mancano inoltre le ballate di grande scrittura come la traccia finale I got the power.

Victus amor¿ è un disco suonato da musicisti impeccabili e di elevata tecnica, e questo si fa sentire per tutta la durata dell’album. Da non perdere!

Biografia

A 12 anni compra casualmente un vinile dei Beatles ed è completamente sopraffatto dall’energia del pop britannico e dal rock’n'roll delle origini. Con il passare del tempo l’influenza della musica dei Beatles, in particolare di Paul McCartney, rafforzerà la sua consapevolezza che la musica è la cornice ideale e naturale dove può esprimere liberamente la sua sensibilità e talento artistico. Si compra una chitarra e da autodidatta, impara a suonarla cimentandosi da subito in acerbe composizioni. Poco dopo entra a far parte di varie band suonando la chitarra ritmica e cantando; le sue esibizioni spaziano dalla musica blues al rock and roll e al beat. Nello stesso periodo Luca inizia il suo percorso cantautoriale e per molti anni scrive testi e canzoni. Nel 1995 fonda i Fourback, una tribute band ispirata a John Lennon e Paul McCartney, che è sinceramente apprezzata dal pubblico per l’energia, il ritmo e la gioia che esprime. Con la band, si esibisce in diversi contesti: club, teatri, palazzetti, eventi musicali regionali e nazionali.

Nel 2012 decide che i tempi sono maturi per rendere pubbliche le sue canzoni e così produce il suo primo cd ufficiale “A temporary lapse of heaven”, una raccolta di alcune delle sue canzoni più significative. Dopo il live tour 2016, Boskovic ha prodotto l’album dal vivo “Loss heaven live!”. In questo live sono presenti i brani tratti dall’album “A temporary lapse of heaven ” e qualche ottima cover di brani degli anni ’70.

Recentemente sia l’album da studio che il live appena prodotto, hanno vinto numerosi premi presso Akademia Music a Los Angeles (USA), i singoli Just in Town e Look and fly sono attualmente in streaming a rotazione su numerosissime radio in America e nel mondo.

Ascolta il disco su Spotify

https://open.spotify.com/album/1bHVQjnC0bSjNlleQZ7FO4?si=8YdWgDepQPiCb–iJymV_Q

Track- list:

1 Sorrow

2 The artist with no pen

3 I need you

4 She came in through the bathroom window

5 My little woman

6 Dance with the wind

7 Chasing in time

8 Remember

9 SILeA

10 Victus amor¿

11 Another sun

12 Never again

13 I got the power

Credits

Music by Luca Boskovic Bonini except for “Chasing in Time” by Marco Pivato

Lyrics by Marco Pivato except for “SILeA” by Luca Boskovic Bonini

Produced by Luca Boskovic Bonini

Luca Boskovic Bonini: vocals, backing vocals

Francesco Falsiroli: drums

Marco Pivato: bass, guitars

Alessandro Lanzoni: guitar solos

Marco Andreose: piano, keyboards

Arrangements: Marco Pivato – Luca Boskovic Bonini

Additional musicians:

Marco Meneghetti: saxophone

Federico Pigato: trumpet

Marco Galvan: trombone

Brass arrangements: Tommaso Ermolli

Recorded at Produzioni Fantasma – Montecchio Maggiore (VI) May 2018 – January 2019

Recorder & Mastered by Andrea Rigoni

Engineered and Mixed by Andrea Rigoni – Luca Boskovic Bonini

Creative director: Luca Boskovic Bonini

Photography cover by Antonis Liokouras

Photography booklet: Agsandrew (United States), Irina Alexandrovna (Ukraine), Sontaya Chaisamutr (Thailand), FTiare (Russian Federation), Mike H (Ireland), Antonis Liokouras (Greece) , Alberto Masiero (Italy), Maryna Khomenko (Ukraine), Vadven (Ukraine), Kiselev Andrey Valerevich (Kazakhstan).

Produced 2018 – 2019 and digital mastered 2019

Social e Contatti

https://www.facebook.com/musicBoskovic/

http://www.boskovic-music.com/

Pubblicata il 04/06/2019