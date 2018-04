BLUE PARROT FISHES – Ascolta il Concept EP della band toscana (Beng! Dischi 2018)

L’EP esce per Beng! Dischi il 20 Aprile 2018, data di presentazione del disco e inizio di un tour promozionale. ASCOLTA L’EP

BLUE PARROT FISHES (Beng! Dischi 2018)

BPF sono Francesco Marino (voce, tastiera e cori), Gianni Capecchi(chitarre e cori) e Ravi di Tuccio (batteria e cori) e dal vivo sono supportati da Albert, un’intelligenza artificiale che li guida per tutta la durata del concerto. Ecco le date (in continuo aggiornamento): 20 Apr – Circolo Arci “Il Botteghino” – Pontedera (PI)

25 Apr – “Fino al Cuore della Rivolta” – Fosdinovo (MS) 27 Apr – Circolo Brusciana Empoli (FI)

5 Mag – Home Concert – Berna, Svizzera

19 Mag – Santa Croce Rock City – Santa Croce (PI)

1 Giu – Circolo Arci di Margine Coperta (PT)

6 Giu – La Cucina Abusiva – Pontedera (PI)

14 Lug - ”Notti Rosse” – Villalunga di Casalgrande (RE)

24 Lug – Birra e Acciughe – San Miniato (PI) LINK BPF:

In questi anni la band si è caratterizzata per il forte impatto live e per il mondo surreale che racconta. Ha registrato un EP e un Album e suonato in piccoli e grandi club e locali ma anche a festival e concorsi, vincendone molti. Il loro percorso li porta ad oggi con questo EP che li vede cresciuti, in tutti i sensi. Realizzano l’EP grazie ad una vincente campagna crowdfounding con Musicraiser e alla vittoria del concorso “Indietime” che permette loro di aprire il concerto aal Marea Festival e di registrare l’EP a Labella Studio.