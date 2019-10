Blue Mama Records presenta “A Night In Blue” presso lo storico Jazz Club Torino

Blue Mama Records in collaborazione con Torino Music Connection presenta “A Night In Blue”: un evento esclusivo all’insegna della musica di qualità, durante il quale saranno svelati i grandi progetti della giovane etichetta discografica previsti per il 2020. “A Night in Blue” si terrà il 12 novembre 2019 presso lo storico Jazz Club Torino.

Per l’occasione la band Silvio Ferro And The Soul Mates presenterà in anteprima assoluta il suo disco d’esordio “Unlocked”, la cui release digitale avverrà il prossimo 15 novembre. Un viaggio tra Soul, Funk e Southern con tanta voglia di far sentire la propria voce e regalare grandi emozioni. Apriranno le danze i Boogie Bombers, la blues band più grintosa ed esplosiva d’Italia che si esibirà per un’ultima volta prima di volare a Memphis per diffondere il proprio verbo.

