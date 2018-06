BLANCOSCURO: “MI NOMBRE” È BRANO D’ESORDIO DELLA BOY BAND LATIN POP

“Mi nombre” è una domanda posta in una asfissiante giornata estiva, dopo un bagno al mare e prima di prepararsi per la serata. “Mi nombre” è un mojito sorseggiato mentre il sole tramonta e ci si chiede se quella persona, sia essa un amore storico o una comparsa di qualche ora, si ricorda ancora di noi. Ma la domanda svanisce in fretta senza risposta e lascia spazio alla festa.

BlancoScuro è prima di tutto un progetto discografico, nato nel 2017 dall’incrocio di alcuni musicisti con una scuola di musica (FourMusic) e uno studio di registrazione di Forlì (Deposito Zero Studios). L’idea che ha ispirato il progetto è stata quella di mettere insieme la voglia di creare singoli di qualità radiofonica, sbizzarrirsi in studio di registrazione, più che in sala prove, e scrivere canzoni in spagnolo, lingua madre di Marcos, cantante argentino e principale autore dei testi. Si cerca di produrre brani che siano allo stesso tempo orecchiabili, anche sulla linea della musica calda e latina che imperversa in questi anni, e divertenti da produrre, con arrangiamenti studiati per giorni, suoni mai banali e anche una certa profondità dei testi. Nonostante il progetto sia solo all’inizio, sembra ormai chiara la linea artistica che guiderà i prossimi mesi e che vedrà alternarsi singoli più leggeri a canzoni più profonde.

«Uno degli obiettivi con cui è cominciato il progetto BlancoScuro, infatti, è stato quello di sfidare noi stessi e le nostre abitudini di musicisti da band, che si ritrovano in sala prove, 2 chitarre, un basso e una batteria e scrivono pezzi, spesso belli per un palco, ma qualitativamente scarsi per una diffusione radiofonica. Paradossalmente è stato più difficile comporre in studio un pezzo “pop”, che in sala prove un pezzo rock!». Blancoscuro

I BlancoScuro sono un gruppo latin pop nato un anno fa, composto da:

Marcos Araja (voce e arrangiamenti)

Nicolò Salvatori (chitarre e arrangiamenti)

Enrico Zedda (percussioni e arrangiamenti)

Enrico Bezzi (bass line e arrangiamenti)

Francesco Pontillo (produzione artistica e arrangiamenti)

