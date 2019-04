BLANCO 01029 – L’INDIE CHE NON C’ERA!

Dalla passione comune dei fratelli Covarello ( Paolo alla voce e Daniele alla chitarra e cori), autori anche di tutti i brani, agli inizi del 2017 nasce il progetto Blanco 01029, in cui il numero “01029” rappresenta il CAP di Orte, in provincia di Viterbo, città di origine della band.

Un gruppo pop-rock che trova la sua vera identità con l’arrivo nella band del bassista Marco “Charlie” Paris ; Giacomo Nardoni alla chitarra e Simone Bonifazi alla batteria.

Nel 2019 esce il loro primo EP di tre brani “01029” con TRB rec. Un progetto composto da tre brani che strizzano l’occhio all’ indie pop cantautorale, caratterizzato da tematiche positive; un inno alla vita; al vivere il momento.

L’EP si apre con “C’est la vie”, una canzone sulle difficoltà della vita di coppia e la necessità di affrontare le avversità; prosegue poi con il brano ”Astronauta” che racconta il sogno di una persona, ormai adulta, che vorrebbe rimanere per sempre bambino.

“#90’s” è il brano di chiusura ed un’inno al back to the time; un dolce ricordo nostalgico al tempo passato. “01029” è un progetto fresco e genuino; 10 minuti di musica che arriva al cuore dell’ascoltatore.

Una band giovane ma ben equilibrata e pronta a lasciare il segno.

Ascolta i Blanco 01029 su Spotify: http://bit.do/spotifyblanco01029

Per info contattare

Pubblicata il 24/04/2019