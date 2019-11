Blade Cisco: online il primo singolo “Memories”

Art Of Melody Music & Burning Minds Music Group sono entusiasti di annunciare la release digitale di “Memories“, primo singolo estratto da “Edge Of The Blade“, debut album dei melodic rocker italiani Blade Cisco.

Acquista in digitale / Ascolta in streaming il singolo “Memories” ora:

http://www.burningmindsgroup.com/art-of-melody-music/buy/122

VIDEO: https://youtu.be/xahsmtt18lI

L’uscita di “Edge Of The Blade” è prevista per il prossimo 13 Dicembre 2019 via Art Of Melody Music / Burning Minds Music Group. Una speciale versione personalizzata è stata creata appositamente Outward Styles in una limitatissima tiratura di sole 30 copie, e sarà disponibile in esclusiva sullo shop online dell’etichetta, Rock Temple. La copertina del CD è stata realizzata da Aeglos Art (Wheels Of Fire, Raintimes, Michael Kratz, Alchemy, Firmo), mentre il booklet vanta l’inclusione di liner note introduttive scritte da Viri AOR.

Formazione:

Andrea “Zanna” Zanini: Voce e Tastiere

Valerio “Valle” Franchi: Voce e Chitarra Ritmica

Daniele “Daniel” Carra: Chitarra Solista

Cesare “Cece” Fioriti: Basso

Umberto “Gali” Gialdi: Batteria

Special Guest:

Michele Luppi: Cori

Album tracklist:

01. Memories

02. Anything (Without Your Music)

03. Foolin’ Myself

04. Rain Over Me

05. Life Is A Lottery

06. Edge Of The Blade

07. Hungry For Love

08. Grey

09. Invisible To Me

10. We Are Still Standing

11. My Way

Web/Social Links:

https://www.facebook.com/BladeCisco

https://www.instagram.com/bladeciscoband

https://www.facebook.com/artofmelodymusic

http://www.burningmindsgroup.com/art-of-melody-music

https://www.instagram.com/burning_minds_music_group

Pubblicata il 24/11/2019