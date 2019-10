Blade Cisco: accordo discografico con Art Of Melody Music

Art Of Melody Music & Burning Minds Music Group sono orgogliosi di annunciare l’accordo discografico con i Blade Cisco, per il rilascio del loro debut album “Edge Of The Blade“. Originari della provincia di Reggio Emilia e Mantova, i Blade Cisco nascono nel 2007 dall’incontro di un gruppo di amici, intenti a condividere la passione e l’ammirazione nei confronti di storici nomi della musica AOR e melodic rock come Journey, Foreigner, Night Ranger, Styx, Magnum, Def Leppard e FM. Successivamente la band composta da Andrea “Zanna” Zanini (Voce, Tastiere), Valerio “Valle” Franchi (Chitarr Ritmica, Voce), Daniele “Daniel” Carra (Chitarra Solista) e Umberto “Gali” Gialdi (Batteria) viene completata dall’ingresso del grande Michele Luppi (Whitesnake, Vision Divine, Killing Touch, Secret Sphere) che ricopre il ruolo di bassista per ben tre anni, prima di congedarsi e lasciare il posto all’attuale membro del gruppo, Cesare “Cece” Fioriti.

Co-prodotto e masterizzato dallo stesso Michele Luppi, “Edge Of The Blade” mostra il talento della formazione Italiana nel catturare il classico sound melodico di leggende come Journey, Foreigner & Night Ranger, il tutto grazie anche al brillante lavoro svolto in fase di mix dal rinomato ingegnere del suono Roberto Priori (Danger Zone, Wheels Of Fire, Raintimes, Michele Luppi, Alchemy, Maryan). Maggiori dettagli relativi a data di uscita, tracklist ed artwork di copertina saranno resi noti nelle prossime settimane.

Formazione:

Andrea “Zanna” Zanini: Voce e Tastiere

Valerio “Valle” Franchi: Chitarra Ritmica e Voce

Daniele “Daniel” Carra: Chitarra Solista

Cesare “Cece” Fioriti: Basso

Umberto “Gali” Gialdi: Batteria

Web/Social Links:

https://www.facebook.com/BladeCisco

https://www.facebook.com/artofmelodymusic

http://www.burningmindsgroup.com/art-of-melody-music

https://www.instagram.com/burning_minds_music_group

Pubblicata il 02/10/2019