“Black On White” il primo EP dei Black Old Scratch, accompagnato dal singolo “The Way of the Soul” feat. Freddy Delirio

L’EP d’esordio dei Black Old Scratch dal titolo “Black On White” è da oggi disponibile via Volcano Records & Promotion, in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

Dopo un periodo di rodaggio ed alcuni live show con ottimi responsi i Black Old Scratch esordiscono con il loro primo EP. Registrato al mitico FP studio nel gennaio 2020, “Black on White” prende posto tra i banchi di scuola dell’Hard & Heavy ad indirizzo blues anni ‘70. Quattro le tracce presenti nell’EP, realizzate e suonate per intero dai musicisti della band senza ricorrere ad alcuna sovraincisione.

La release del disco è accompagnata dal lyric video di “The Way of the Soul”, brano che vede la partecipazione di Freddy Delirio (Death SS, H.A.R.E.M.), il cui messaggio ruota attorno alla speranza di un bambino che non smetterà mai di credere ai propri sogni.

“The Way of the Soul, feat. Freddy Delirio” Official Lyric Video:

Genere: Hard Rock, Metal

Artisti simili: Black Sabbath, Megadeth, Alice Cooper

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/volcanopromotion

https://www.facebook.com/OldScratchITA/

Pubblicata il 01/05/2020