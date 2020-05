Bilgi Dezabel ha pubblicato il nuovo singolo Tattooed, un brano dedicato a tutte le Mamme

Pubblicato il 1° maggio 2020, mese della Festa della Mamma, il nuovo singolo di Dezabel “Tattooed” è una confessione sincera di un amore che non si può più toccare per i genitori dell’Autore ormai scomparsi.

Il brano ci arriva arrangiato in modo impeccabile, con voci meravigliose ed emozionalmente ricche, synth atmospheric, Dezabel crea uno spazio armonico rigoglioso, ricco e lo riempie con una profonda sensazione di angoscia invitando l’ascoltatore a entrare e sperimentare le travolgenti ferite di una perdita e di un lutto nonostante un mondo a cui non piace guardare indietro.

Il cantautore e produttore Bilgi Dezabel ha imparato l’arte musicale presso l’Accademia di musica contemporanea di Zurigo e il Berklee College of Music di Boston.

Nel suo ultimo singolo “Tattooed”, Dezabel si denota la qualità della produzione, l’abilità e lo stile della voce che rendono questa ballata invitante e accessibile: il testo, sapientemente elaborato, è molto ricercato in termini di sensazione emotiva, ma non così specifici da escludere nessuno.

Ascolta "Tattooed" di Dezabel su Spotify

https://open.spotify.com/track/0tJa7lLgDHXxCJik8RoroX?si=kJCqBuu6QJCqByVa7KqxDw

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YyIlI53cAf4

Sebbene l’era dello streaming sforna brani con strutture sempre standardizzate, Dezabel non si lascia catturare da questi stereotipi. Si rifiuta di assegnare generi precisi alla sua musica. Le sue produzioni mescolano sapientemente groove di batteria moderni e suoni analogici e sintetici; l’influenza americana è inconfondibile.

Bilgi riesce a riunire le sue numerose e molto diverse idee musicali e trasformarle in testi e melodie. Con le sue canzoni, vuole raccontare storie nel corso delle quali l’ascoltatore si possa riconoscere.

Se ami artisti come Dua Lipa, Halsey, Zara Larsson e Sabrina Claudio non potrai non amare anche Dezabel. Segui la sua arte e la sua musica su tutti i migliori siti di streaming on line e sul sito web ufficiale www.dezabel.com

Contatti

Pubblicata il 04/05/2020