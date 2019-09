Biella Festival Music Video: si apre con Woodstock

Dopo moltissimi anni viene riproposto il celeberrimo Woodstock, tre giorni di pace, amore e musica

Si aprono quindi le danze il 5 settembre alle ore 21:00 al Cinema Verdi di Candelo per la 3 giorni (dal 5 al 7 settembre) dedicata alla musica, al cinema musicale e ad immagini e musica del 21°Biella Festival Music Video 2019. Primo appuntamento, quindi, il 5 settembre al Cinema Verdi di Candelo con la proiezione di Woodstock, tre giorni di pace, amore e musica, il documentario diretto nel 1970 da Michael Wadleigh e vincitore nel 1971 dell’Oscar al miglior documentario: la cronaca puntuale del concerto dell’agosto 1969 a Bethel nello stato di New York, un evento che ha cambiato totalmente la storia della musica. Per l’occasione verrà proiettata la primissima versione del documentario, un evento unico: sono infatti moltissimi anni che questa pellicola non è stata più proposta al grande pubblico.

Centro della Maratona, da quest’anno, sarà Candelo: cittadina alle porte di Biella che ruota attorno ad uno splendido Ricetto, intatto nelle sue vestigia e nel suo fascino antico, descritto dalla CNN come la Pompei medievale. Una maratona che si chiuderà il 7 settembre al Cinema Verdi con la Finale del Festival.

Gli altri appuntamenti in programma sono il concerto Pramaggiore Multikulti Experience, il 6 settembre, e la giornata finale del Festival e del Premio, il 7 settembre.

Pubblicata il 06/09/2019