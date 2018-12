Before Heading Home, il primo album dei Give Up The Ghost

È da oggi disponibile il primo Ep dei Give Up The Ghost: Before Heading Home.

Il disco in versione digitale è in uscita tramite Volcano Records & Promotion e sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online, incluse Amazon Music, iTunes e Spotify.

“Before Heading Home” è stato realizzato tra il 2016 e il 2018 e attesta il passaggio della band da un Death Metal melodico ad un Metalcore particolarmente ricco di influenze. Le tematiche toccate in questo lavoro sono molteplici ma il filo conduttore è il periodo che intercorre tra la fine di un viaggio ed il ritorno a casa, da cui, appunto, il titolo. Il disco presenta sei tracce:

| 1. Archetype | 2. The Longest Dive | 3. The Barbaric Way| 4. Ding Dong Song | 5. Zwbriwska |6. Voluspa |

Per anticipare l’uscita di “Before Heading Home” la band ha condiviso sul proprio canale YouTube il lyric video della prima traccia dell’album “Archetype”, un brano da cui emergono chiaramente le influenze e le intenzioni della band, da un punto di vista visivo, sonoro e stilistico. Consigliato a tutti gli amanti di questo genere musicale.

Archetype – Official Lyric Video:

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/volcanopromotion

https://www.facebook.com/gutgofficial

Pubblicata il 17/12/2018