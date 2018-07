Be a Bear presenta”Say Goodbye”, il nuovo video dell’Orso con l’iPhone

Dopo il fortunato esordio ”Push-e-Bah” del 2016 e il successivo Ep “Time” (2017), è uscito – venerdì 4 maggio – “Climb Your Time” (La Fame Dischi), il secondo album di Be a Bear, artista noto al pubblico ed agli addetti del settore, per essere il primo artista nella discografia italiana ad utilizzare l’iPhone per comporre, registrare, mixare e quindi produrre per intero la propria musica.

Da oggi è inoltre possibile vedere il nuovo videoclip del brano “Say Goodbye”.

È un viaggio all’interno dell’essere umano. La routine della vita quotidiana viene interrotta da un incontro inatteso destinato a stravolgere l’esistenza del protagonista.

Un segnale, una scelta e le infinite possibilità che scaturiscono da decisioni improvvise e irreversibili.

https://www.youtube.com/watch?v=z3MmM-Cf8qM

Il video, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno, è stato girato tra la città delle “100 Torri” e Bologna, ed è stato scritto e diretto da Valerio Cappelli, regista vincitore dello ShootlnTour, nell’ambito dell’International Tour Film Festival, con il corto “Passu Torrau“, mentre la direzione della fotografia è stata affidata ad Alessio Panichi, fotografo ufficale di Dardust.

Tra gli interpreti si sottolinea la presenza dello stesso Valerio Cappelli, della giovane modella ascolana Giorgia Federici, protagonista di vari spot pubblicitari, tra cui uno con la Ferrero Rocher e la partecipazione straordinaria del ballerino e coreografo Federico Ruiz.

Pubblicata il 18/07/2018