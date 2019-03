Batà Ngoma: nuovo video di Lassa Stà e uscita di BatApp su Google Play

Dall’8 marzo 2019 è disponibile il video di “Lassa Stà”, il nuovo video di Batà Ngoma, estratto dal disco “Don’t Stress” uscito lo scorso 12 gennaio per Native Division Records.

Immagini semplici e spontanee avvolte da un sound in bilico tra reggae e beat afro-latin, accompagnate da testi pungenti, ironici e filtrati dalla sensibilità partenopea del poliedrico artista Paolo “Batà” Bianconcini.

Autore, cantante e percussionista forte di lunga esperienza a livello nazionale ed internazionale tra Napoli e Cuba, “Batà” esplora e sperimenta da anni la fusione tra la tradizione musicale afroamericana e la sua origine partenopea.

Da qui è nato “Diario di un Omo Aña – Specific Toqu”, il primo libro di Bianconcini alla scoperta del Batà, strumento principe della Santeria Cubana. La pubblicazione di questo volume è stata affiancata dalla release della app “BatApp”, scaricabile gratuitamente da Google Play Store e dotata di audio files contenenti canti e ritmi registrati con l’aiuto del grande cantante Javer Pina (Abbilona) e la madrina Katya Lopez.

«Con un mixerino avrete la possibilità di ascoltare le singole tracce, per poter concentrare lo studio anche solo sull’iya, l’itotele, il konkolo o il canto.

Con la speranza non di fissare, ma di riportare un momento di una tradizione in continuo mutamento, spero possa essere utile a voi musicisti, percussionisti, ballerini e cantanti»

Lassa Stà – Batà Ngoma feat. Thieuf Ndiaye:

BatApp – Diario di un Omo Aña:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.batangoma.batapp

Pubblicata il 20/03/2019