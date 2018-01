BATÀ NGOMA, IN USCITA IL NUOVO DISCO “DON’T STRESS” (NATIVE DIVISION RECORDS/AUDIOGLOBE/THE ORCHARD), UN VIAGGIO MISTICO DA NAPOLI A CUBA

Dal 12 gennaio 2018 è disponibili in tutti i negozi di dischi “Don’t Stress” (Native Division Records/Audioglobe/The Orchard), il nuovo album dei Batà Ngoma accompagnato dal singolo “Wonderfool Mood” in radio da domani.

Vibrazioni in bilico tra reggae e beat afro-latin, testi sacri figli della santeria cubana riarrangiati in composizioni inedite in lingua yoruba, spagnola, inglese ed italiana con testi pungenti, mimetici ed ironici, il tutto filtrato dalla sensibilità partenopea e passionale di Paolo “Batà” Bianconcini, la mente ed il cuore dei Batà Ngoma.

Autore, cantante, percussionista al fianco di Enzo Avitabile ed artista poliedrico ed ispirato, dotato di personalità caleidoscopica e lunga esperienza a livello nazionale ed internazionale tra Napoli e Cuba, Bianconcini si impegna da anni nel fondere le pulsazioni e la spiritualità di estrazione afrocubana, gli umori culturali che simbolicamente legano l’Etiopia ai Caraibi, con la sua matrice personale, veracemente campana e partenopea.

Il nuovo singolo “Wonderfool Mood” accompagnato da un videoclip scanzonato e solare, sintetizza le coordinate stilistiche del disco dominato dalle atmosfere reggae, la musica afroamericana dondolante e sincopata portata al successo negli anni Settanta da Bob Marley & The Wailers, una cifra estetica che non esaurisce le articolate questioni che i Batà Ngoma sviluppano attraverso un disco caratterizzato dall’unione sincretica di forme varie ed opposte, dove il sacro ed il profano si incontrano in un simbolico ed energetico abbraccio Nyabinghi intorno ad un mastermind ispirato e visionario.

Pubblicata il 15/01/2018