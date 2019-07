BASTA è il nuovo singolo di Alessio D.

Alessio D. presenta il nuovo singolo e video dal titolo BASTA prodotto dalla Eventi e Management su etichetta Hurricane Music Production di Norma Imbriano

L’uscita del nuovo singolo di Alessio D. si annuncia già come un grande successo, visto che il giovane artista di origine Siciliane, ma da sempre cittadino Svizzero, dalla voce potente, calda, profonda, intensa e con colori mediterranei, si sta rivelando già come la nuova promessa del pop italiano. Alla domanda qual è il tuo colore preferito ci dice il blu, e quale frase ti distingue nella tua vita ci risponde “carpediem”, quindi è un ragazzo vero, profondo e umile.

Alessio D, 22 anni, terzo di tre figli, orgoglio di papà Alfredo e di mamma Vita, canta da oltre un anno, il suo genere preferito è il pop soul.

Il canto lo accompagna da sempre nella sua vita, di fatto alla domanda cosa vuoi fare da grande lui risponde senza esitare il CANTANTE.

Circa un anno fa il giovane artista ha un incontro con il musicista e produttore Massimo Ferrari, proprietario della Eventi e Management, e da lì parte una collaborazione artistica, tanto che dopo alcuni mesi la Eventi e Management produce il primo singolo e il primo video di Alessio D. che ripropone un brano di Carmen Ferreri dal titolo LA COMPLICITA’, riscuotendo un buon successo sui social e su you tube.

Da qui parte la voglia e l’interesse di produrre il secondo singolo dal titolo Basta un inedito scritto da Massimo Galfano in arte Ferrari e Roberto Saita, già finalista a Sanremo Giovani 2018/19 e arrangiato per l’occasione da Umberto Iervolino.

Anche il video ufficiale di Basta visibile sul canale youtube è stato prodotto dalla Eventi e Management.

Basta è un brano dalle sonorità molto moderne, parla della sete di amore, serenità e pace, di cui il mondo ha bisogno, brano scritto e pensato proprio con la voglia di trattare un tema attuale da sempre, e di cui ultimamente se ne sente davvero il bisogno, viste le condizioni in cui l’umanità verte. “Bisogno e voglia di crederci, e di sperare che qualcosa cambierà e che non può essere inverno per sempre”, sono alcuni passaggi del testo di Basta, allora basta a giovani vite spezzate e allora basta alla fame nel mondo, basta alle guerre, basta alla cattiveria e all’egoismo di questo mondo.

Non rimane altro che scaricare il nuovo singolo Basta di Alessio D. e andare su You Tube a vedere il video clip ufficiale facendogli tutti gli in bocca al lupo e che sia l’inizio di una grande carriera.

Guarda il video: https://youtu.be/WuoK7VbIjdE

Credits Audio e VIdeo

Produzione Eventi e Management,

Autori: Massimo Galfano in arte Ferrari, Roberto Saita,

Arrangiato da: Umberto Iervolino.

Regia: Giacomo De Simone,

Fotografia Curata da Gio’ Cottone.

Social, Contatti e Streaming

https://www.facebook.com/Alessio-D-PAGE-242282106476927/

www.eventiemanagement.com

https://www.youtube.com/channel/UCn4imzYqCYxVxsR-a1p2dbw

https://www.youtube.com/channel/UCF03HQA66z1pLJsgBDDGL2Q

https://open.spotify.com/album/6zZjYbsaq5oUQf1b9mvrQN

Pubblicata il 08/07/2019