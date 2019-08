“Balliamo Insieme” è il nuovo singolo di Cristian Imparato

Il singolo BALLIAMO INSIEME di Cristian Imparato è un pezzo nato per gioco e sopratutto per scommessa. E’ la prima volta che Cristian si cimenta con il genere musicale reggaeton/trap ma ad oggi può dire che questo stile è uno dei suoi preferiti.

Questo pezzo rappresenta l’estate, la freschezza, la voglia di ballare e di vivere con la giusta leggerezza le proprie storie d’amore.

Il singolo esce su tutte le piattaforme con etichetta Battitorumore e distribuzione Believe Digital, prodotto artisticamente da Alberto Rapetti (@Orange Studios Verona), Daniele Di Giorgi e Giacomo Accardi (@Zeit Studio Palermo). Il videoclip porta la firma e la realizzazione di Thomas Fasciana per The Studio Roma.

Biografia

Cristian Imparato, siculo al 100% e legato alla sua meravigliosa terra, nel 2010 a soli 14 anni fa emozionare con la sua voce tutta Italia, vincendo la prima edizione del Talent musicale “Io Canto”, condotto da Gerry Scotti su Canale 5.

Il disco “Cristian Imparato e i finalisti di IO CANTO” vende più di 250mila copie, un successo enorme visto l’andamento del mercato.

Cristian partecipa così ai WMA nel 2010 con il suo cavallo di battaglia “Adagio” e poi seguono altri importanti programmi televisivi del mondo Mediaset come: Verissimo, Chiambretti Night, Mediaset Night, Altre 4 Edizioni di “Io Canto”, etc…

Nel 2013 esce il primo album di Inediti Cristian Imparato e nel frattempo continua a studiare perché la musica è un grande amore e questo bambino che proprio grazie alla musica ha avuto un enorme successo in tenera età, è consapevole che adesso deve fare sul serio e per tornare al grande pubblico, deve farlo con un progetto e con le giuste collaborazioni artistiche.

Nel frattempo arriva da Barbara D’Urso l’occasione di partecipare al Grande Fratello #GF16, il reality più discusso d’Italia, che con questa edizione torna al successo di ascolti e di attenzione mediatica.

