Bad Girls Got The Fire, il nuovo singolo dei Wildroads

È da oggi disponibile il nuovo singolo dei Wildroads “Bad Girls Got The Fire”, estratto dall’album “No Routine Lovers” prossimamente in uscita per Volcano Records & Promotion in versione digitale, su tutte le principali piattaforme di streaming e di acquisto online.

“Bad Girls Got The Fire” è un brano di inequivocabile matrice hard rock, con sfumature hard ‘n’ heavy e a tratti tendente all’heavy metal. Un energico mix di generi vecchia scuola, uniti sapientemente e portati avanti con orgoglio da questa giovane band dal forte legame con la tradizione ma dalla mentalità e dall’attitudine decisamente attuali. In linea con queste premesse, i due assoli di chitarra alla Iron Maiden arrivano proprio nel momento giusto, chiudendo definitivamente il cerchio dopo circa tre minuti di pura energia e sano spirito rock ‘n’ roll. Non resta che ascoltarli e restare in attesa delle loro prossime release.

Ecco il link per ascoltare “Bad Girls Got The Fire”:

Genere: Hard Rock

Artisti simili: Skid Row, Slash, Airbourne

Per maggiori informazioni



www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/volcanopromotion

https://www.facebook.com/Wildroads/

Pubblicata il 24/04/2019