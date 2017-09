Back to the Rap, Antibemusic e Turi alla ricerca di nuovi talenti del rap

Si chiama Back to the Rap, la compilation dedicata agli artisti rap italiani emergenti prodotta da Claudio Donato per Antibemusic , con la collaborazione dell’mc Turi, nel ruolo di direttore artistico. Antibemusic, che ha lanciato artisti del calibro di Cor Veleno, Piotta e lo stesso Turi, ha deciso di offrire alle nuove leve una vetrina promozionale per presentarsi in modo professionale al pubblico e alla critica musicale. La label, che storicamente ha portato al successo artisti sconosciuti, sceglie oggi di avvalersi anche dell’esperienza e della competenza di un artista stimato da tutta la scena e da varie generazioni come Turi. Per prendere parte alla compilation è semplice: basta inviare un brano attraverso il sito antibemusic (http://www.antibemusic.it/send_demo.asp) e attendere di essere contattati dallo staff. Turi valuterà le migliori basi e i testi più originali, che andranno a comporre la tracklist. La compilation Back to the Rap sarà stampata in vinile 180 gr, prodotta e distribuita da Antibemusic.

Pubblicata il 14/09/2017