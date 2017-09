ATTENZIONI INUTILI: FUORI L’ESPLOSIVO DEBUT ALBUM DEI RESILIENCE!

Areasonica Records lancia un’altra grande novità per il mese di settembre: i giovanissimi Resilience e il loro debut album Attenzioni Inutili accompagnato dal singolo Note e rumore!

Indie rock tutto cantato in italiano, uno stile inconfondibile, ispirato al mood dei grandi gruppi underground del panorama nostrano ma forte di un sound dal respiro più internazionale: ritmi serrati e melodie graffianti per una band che quest’anno è riuscita non solo ad arrivare alle semifinali del Pulse Contest - ricevendo un ottimo feedback dalla giuria che li ha definiti “tre amici per un sound rock che ricorda molto i Muse” - ma anche alle semifinali dell’Emergenza Festival, in occasione delle quali ha calcato il palco di Stazione Birra, uno dei più celebri locali di punta della capitale.

Il loro album Attenzioni Inutili è un’esplosione di atmosfere cupe e armonie trascinanti, ogni brano è un viaggio on the road, con borsone in spalla, letti sporchi e amicizia in tasca. Le tematiche spaziano dal bullismo all’attenzione mediatica morbosa per la cronaca nera, una collezione di istantanee senza fronzoli, nude e crude così come i Resilience.

Il primo singolo è Note e rumore, un pezzo che racconta il binomio giovani e politica - annichilito dalla disillusione nei confronti delle istituzioni e della mala informazione – attraverso un sound esplosivo, impreziosito da accattivanti giri di basso e riff di chitarra spinti e decisi.

Pubblicata il 20/09/2017